Festival di Cannes 2023: il red carpet di Firebrand, con Jude Law e Alicia Vikander

Subito prima della proiezione ufficiale del film in concorso Firebrand, sull'ultima consorte di Enrico VIII, hanno sfilato sul red carpet il regista Karim Aïnouz e i due protagonisti Jude Law e Alicia Vikander. Quest'ultima era accompagnata dal marito Michael Fassbender.

La domenica a Cannes nessuno si riposa, e i fotografi e i cameramen hanno un bel daffare sul red carpet del festival, che continua a ospitare superstar del firmamento hollywoodiano, del cinema asiatico e di quello europeo. Ieri sera a fare la Montée des Marches sono stati il regista e gli interpreti di Firebrand, film in costume con protagonisti Jude Law e Alicia Vikander che fa parte del Concorso del festival.

Diretto da Karim Aïnouz, Firebrand racconta le vicende della regina Catherine Parr, ultima moglie del potente Enrico VIII, donna dal carattere forte in grado di difendersi dai nemici della corte e di combattere perfino gli eretici. Se nel film Jude Law si mostra invecchiato, sul red carpet era invece in splendida forma. Indossava uno smoking del brand italiano Brioni e sorrideva felice. Senza nulla togliere al fascino dello Young Pope di Paolo Sorrentino, gli occhi di tutti erano puntati sulla coppia Alicia Vikander/Michael Fassbender. Entrambi vestivano Louis Vuitton. Lei aveva un abito color pesca con ricami di vetro e cristallo. Lui, invece, come impone il cerimoniale di Cannes, indossava lo smoking. I due attori, che sono marito e moglie, sembravano anche molto felici e innamorati.

Sul red carpet di Cannes 76 anche il premio Oscar Michelle Yeoh, la dama di Francia Marion Cotillard e la modella Irina Shayk, super sexy e super palestrata. Il suo abito di pelle, molto succinto dalla vita in su, era una creazione Giorgio Armani Privé.

Festival di Cannes 2023: le foto dal red carpet di Firebrand con Jude Law e Alicia Vikander

(Foto di Luca Carlino)