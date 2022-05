Festival di Cannes 2022: quinto giorno da Palma

News Cinema

La giornata di oggi al Festival di Cannes 2022 minaccia di cambiare le carte in tavola presentando in concorso due ex vincitori recenti della Palma d'oro. Tutto il programma della selezione ufficiale.

Due cinematografie in notevole spolvero, quella svedese e, soprattutto, quella romena. Anche grazie a Ruben Östlund e Cristian Mungiu che presentano oggi i loro nuovi film, The Triangle of Sadness e R.M.N.. Potrebbe essere una giornata chiave, in ottica premi finali, considerando che sono due vincitori della Palma d'oro, anche piuttosto recentemente. Nel 2007 Mungiu per 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni e nel 2017 Östlund per The Square.

Ecco il consueto video diario di presentazione della quinta giornata del Festival di Cannes 2022.