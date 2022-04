Festival di Cannes 2022: Jasmine Trinca in una giuria presieduta da Vincent Lindon

News Cinema

Finalmente è stata resa nota la giuria della 75esima edizione del Festival di Cannes. Ci sarà anche l'italiana Jasmine Trinca, che presenterà anche la sua opera prima Marcel!. Il presidente sarà l'attore francese Vincent Lindon.

Oramai mancano poco più di due settimane dall'inizio del Festival di Cannes 2022 e finalmente dalle parti della Croisette hanno pensato bene di comunicare i membri della giuria del concorso della 75esima edizione della manifestazione di riferimento per il cinema globale. Dopo tante voci che parlavano di Penelope Cruz, poi di Paul Thomas Anderson e di rifiuti autorevoli, ecco l'annuncio: sarà l'attore Vincent Lindon a presiederla, questa tanto attesa giuria. Come spesso accade negli anniversari sarà quindi un francese.

Una scelta di prestigio, non c'è dubbio, per uno degli interpreti negli ultimi anni più apprezzati del cinema europeo, vincitore come miglior attore a Cannes nel 2015 per La legge del mercato, il primo di tre splendidi film sul lavoro nella Francia di oggi diretti da Stéphane Brizé in cui ha intepretato diversi ruoli all'interno dell'organigramma di una realtà industriale.

Insieme a lui anche l'attrice italiana Jasmine Trinca, il cui esordio alla regia di un lungometraggio, Marcel!, verrà presentato fra le proiezioni speciali in selezione ufficiale. A completare il gruppo di lavoro che dovrà assegnare il palmares il prossimo 28 maggio ci saranno Joachim Trier, regista de La persona peggiore del mondo, fra i protagonisti della scorsa stagione, Asghar Farhadi, altro nome fatto in passato per il ruolo di presidente, Ladj Ly (I miserabili), Jeff Nichols, Noomi Rapace, Rebecca Hall e l'attrice indiana Deepika Padukone.