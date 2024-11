Festival del Cinema Europeo 2024: i premiati della venticinquesima edizione

News Cinema

Durante la serata finale del Festival del Cinema Europeo di Lecce sono stati assegnati i premi della venticinquesima edizione, fra cui l'ambito Premio Mario Verdone e l'Ulivo d'Oro per il Miglior Film. Quest’ultimo è andato a Three days of Fish di Peter Hoogendoorn.

Si è conclusa ieri sera, nella Multisala Massimo di Lecce, la venticinquesima edizione del Festival del Cinema Europeo. Dal 9 al 16 novembre hanno dialogato con il pubblico personaggi di primo piano come Ken Loach, Giovanna Mezzogiorno, Luca Verdone, Silvia Verdone e Brando De Sica. Con 100 titoli nel programma, la manifestazione diretta da Alberto La Monica ha inoltre reso omaggio a Tyrone Power con la presentazione de La fiera delle illusioni e un incontro a cui hanno partecipato i figli Tyrone e Romina e i nipoti Yari e Cristel Carrisi.

Da segnalare anche una retrospettiva dedicata a Ken Loach e una a Giovanna Mezzogiorno, premiati entrambi con l'Ulivo d’Oro alla Carriera. Inoltre il festival ha ospitato musica dal vivo, presentazioni di libri e conversazioni con i protagonisti di questa settimana di cinema. Per tutte queste ragioni il bilancio di Alberto La Monica è positivo, come lui stesso ha dichiarato:

Una 25esima edizione all'insegna del grande cinema, con ospiti del calibro di Ken Loach, l'omaggio alla poliedrica Giovanna Mezzogiorno, e insieme agli autori dei film presentati anche quest'anno abbiamo dato voce al cinema che verrà. Ora dobbiamo guardare al futuro con la convinzione che il cinema europeo abbia ancora molte storie da raccontare, molti volti da presentare e molti orizzonti da esplorare.

I premi del Festival del Cinema Europeo 2024

Per il Concorso di lungometraggi europei Ulivo d’Oro, la giuria, presieduta da Luciana Castellina e composta da Pascal Diot, Francesco Ranieri Martinotti, Hanna Slak, Heather Stewart, ha assegnato i seguenti riconoscimenti:

L'Ulivo d'Oro - Premio Cristina Soldano al Miglior Film , che è stato vinto da Three Days of Fish di Peter Hoogendoorn

, che è stato vinto da di Il Premio Speciale della Giuria , andato a Breathing Underwater di Eric Lamhène

, andato a di I l Premio per la Migliore Fotografia , assegnato al film Wishbone di Penny Panayotopoulou

, assegnato al film di Il Premio per la Migliore Sceneggiatura, attribuito a Drowning Dry di Laurynas Bareiša

A questi trofei si aggiungono:

Il Premio del Pubblico , assegnato dagli spettatori al termine delle proiezioni alla Multisala Massimo. Lo ha vinto Jim’s Story di Arnaud e Jean-Marie Larrieu

, assegnato dagli spettatori al termine delle proiezioni alla Multisala Massimo. Lo ha vinto di e Il Premio SNGCI miglior attrice/attore Europeo , assegnato dalla Giuria del Sindacato Giornalisti Cinematografici Italiani, presieduta da Laura Delli Colli . Ha trionfato Paulius Markevičius per il film Drowning Dry di Laurynas Bareiša

, assegnato dalla Giuria del Sindacato Giornalisti Cinematografici Italiani, presieduta da . Ha trionfato per il film di Il Premio Fipresci ( Federazione Internazionale della Stampa Cinematografica), attribuito dalla giuria composta da Janet Baris , Eusebio Ciccotti e Michael Ranze . Il vincitore è Three Days of Fish di Peter Hoogendoorn

Federazione Internazionale della Stampa Cinematografica), attribuito dalla giuria composta da , e . Il vincitore è di Il Premio SNCCI . Assegnato dalla Giuria composta da Alberto Tristano , Frederic Pascali , Francesco Maggiore , è andato a Jim’s Story di Arnaud e Jean-Marie Larrieu

. Assegnato dalla Giuria composta da , , , è andato a di e Il Premio Cineuropa, attribuito dal direttore Valerio Caruso, è stato assegnato a Breathing Underwater di Eric Lamhène

Per la sezione Puglia Show, la giuria, presieduta da Cosimo Santoro e composta da Davide Magnisi e Vito Palmieri, ha voluto consegnare il Premio CNC - Centro Nazionale del Cortometraggio ed il Premio Augustus Color come Miglior corto a Note to Self di Maria Gorgoglione. Una menzione speciale è andata a I, Lina di Luana Fanelli.

Premio Mario Verdone

Un appuntamento importante del Festival del Cinema Europeo è quello con il Premio Mario Verdone, attribuito a un'opera prima della stagione appena trascorsa. Lo assegnano i fratelli Luca, Carlo e Silvia Verdone.

Quest’anno ha vinto Gloria! di Margherita Vicario "per l'originalità di un film d'esordio - già diretto con sicurezza - che rende protagonista, con le immagini, la musica in una storia in cui il classico dialoga con il pop diventando un vero e proprio inno rivoluzionario. Gloria! dimostra che debuttare alla regia significa anche osare: un'opera prima dedicata alla libertà, anche creativa, delle ragazze di ogni tempo".

Da ricordare inoltre un Riconoscimento Speciale assegnato a Brando De Sica per Mimì - Il principe delle tenebre. Nella motivazione si legge: "Una favola noir e insieme un fantasy ricco di suspense ma anche di poesia in una Napoli inedita nel suo fascino soprannaturale. Un esordio sorprendente, che unisce il gusto del genere ad un'opera prima d'autore che dialoga con il pubblico, senza confini".