Ferdinando Scianna, Il fotografo dell’ombra: incontro con Roberto Andò

News Cinema

Due artisti siciliani, un fotografo e un regista e scrittore, due amici. Dopo gli applausi a Venezia, arriva in sala il documentario Ferdinando Scianna Il fotografo dell’ombra dal 6 all’8 ottobre. Abbiamo intervistato il regista Roberto Andò.

Dalla provincia siciliana a primo fotografo italiano a far parte dal 1982 della mitica agenzia fotografica Magnum. Ferdinando Scianna è uno dei maggiori artisti dell’immagine italiani, “un signore di oltre ottant’anni, con una mente scattante piena di storie incredibili”, come lo definisce il suo amico, Roberto Andò, che ha diretto un documentario, Ferdinando Scianna - Il fotografo dell’ombra, che dopo un’anteprima al Festival di Venezia arriva in sala il 6, 7 e 8 ottobre, distribuito da Fandango.

Una vita segnata da incontri con alcuni grandi esponenti della cultura del Novecento, una riflessione sul “senso del fotografare, sul significato che può ancora avere produrre delle immagini”. Un viaggio affascinante alla scoperta di un modo di vedere il mondo e rappresentarlo in un fotogramma, con la presenza fantasmatica ma vivida di Leonardo Sciascia e altri artisti. Ne abbiamo parlato con il regista, Roberto Andò, in un’intervista telefonica.

“Come documentarista ho spesso raccontato di persone che mi sono state utili per affinare il mio sguardo e lui sicuramente è uno di quelli. Il suo libro, Feste religiose in Sicilia, era in casa di mio padre e mia madre, lo vedevo già a 12 anni, ed è stato un modo per restituirgli quello che mi aveva dato. Per me è stato il primo modo per capire come organizzare il caos siciliano, quello che mi circondava. Mi è sembrato che in questo momento in cui si perdono il senso e la dimensione delle immagini, del significato che hanno le immagini della nostra vita, potesse avere un senso raccontare un fotografo che ha fatto della sua vita l’andare in giro per cercare istanti decisivi, che andassero oltre il tempo, in qualunque latitudine, cercando quindi una dimensione quasi umanistica della fotografia. Proprio ora che anche il cinema sta cambiando con l'intelligenza artificiale, come è stato già il digitale. Mi è sembrato che, quasi romanticamente, raccontare la vita di un fotografo che è stato un testimone del Novecento, come è stato Ferdinando, potesse essere gratificante per gli spettatori”.

Mi sembra che sempre di più, come nella musica sta vivendo una riscoperta del vinile, dell'analogico, ci sia una rinnovata attenzione alla fisicità della foto stampata, del libro fotografico. In fondo le memorie che abbiamo dei fatti storici sono fatte di fotografie di immagini.

Addirittura sappiamo dagli studiosi di genetica che organizziamo la memoria a scatti, non in un flusso. C'è stata un'inchiesta, in cui chiedevano ai soldati americani quali fossero le immagini più significative della guerra del Vietnam, e tutti si sono riferiti a una fotografia, pur essendoci stato un profluvio di immagini. È vero che oggi si sta tornando indietro su certe scelte, come i registi che sono tornati alla pellicola per ritrovare una certa pastosità dell'immagine. Il film affronta anche questo, c'è un momento in cui siamo io, Ferdinando e Giuseppe Tornatore che, essendo anche lui di Bagheria ritrovava nelle sue foto persone che vedeva ogni giorno. Ancora di più per lui è valsa la lezione di Scianna. Noi con il cinema cerchiamo di fare quello che i fotografi fanno con un ciclo fotografico, o addirittura con una fotografia. Il paradosso, come dice a un certo punto Tornatore, è che Baaria si potrebbe considerare un'umica fotografia, dove tutto è vero, però costruito con la finzione.

È un dialogo, un film anche su di lei, in qualche modo

Certo, è un ritratto che è anche un autoritratto

In quest'ottica, qual era per lei l'importanza della Sicilia, delle radici culturali, della nostalgia di un’eterna fanciullezza legata ai ricordi da bambino?

È molto importante. Disegnando il suo percorso, quello di una persona che proviene da un paese contadino, come Bagheria era allora quando lui è nato, arrivando poi al successo a Parigi, Scianna sostiene che sia importante per raggiungere una visione cosmopolita avere un villaggio nella propria memoria. Abbiamo fatto un excursus e poi siamo andati in Sicilia insieme, a Bagheria e a Palermo, perché in entrambi c'è un continuo riferirsi alla nostra regione come luogo dove certe cose che avvengono nel mondo si organizzano, quasi come se la Sicilia fosse una metafora del mondo, come diceva Sciascia, nelle sue tensioni e nelle sue contraddizioni. Dall’altra parte c'è anche ovviamente questo Eden perduto, il fatto che noi l'abbiamo conosciuta da bambini in una dimensione che si incide nella memoria, diventa quasi mitica. Ci devi ritornare, devi abbeverarti a questa fonte.

A proposito di Sciascia, nel documentario c’è la sua presenza fantasmatica e carismatica. Quanto è ancora importante la sua figura, per voi ma anche per la Sicilia e l’Italia?

È una delle cose che mi ha portato a fare il film, entrambi condividevamo, in modi diversi ma abbastanza simili, l’amicizia con Sciascia. In un certo senso, anche il non poter fare i conti fino in fondo con la sua assenza. Abbiamo continuato entrambi a dialogare con lui e La stranezza è per me un omaggio a Leonardo, a certe idee, a certe nostre conversazioni su Pirandello. Anche Ferdinando ha continuato a dialogare, tirando fuori le foto che gli ha fatto nel tempo e nel film mi parla di un libro impossibile, perché lui ogni tanto lo mette in piedi e poi lo smonta. È come se questo congedo da Sciascia non si potesse fare perché deve rimanere così, deve rimanere come i lampi che attraversano la nostra vita, i ricordi vividi, non può essere fissato in un'immagine definitiva. A me è capitato addirittura che mi si chiedesse di fare un film di finzione, avendo come protagonista il personaggio di Sciascia, ma mi sono sempre sottratto. Però questa influenza, questo dialogo a distanza continua. Penso che in Italia manchi una figura come lui, così come ci possiamo rammaricare dell'assenza di Pasolini. Sono i due scrittori che più hanno dato una visione della realtà anche politica italiana vicina a come sia, intuendo certe degenerazioni, certi aspetti che oggi si stanno realizzando pienamente. In questo senso è un’assenza che pesa.

Lavorando su Scianna, incontrandolo di nuovo andando a recuperare tante delle sue foto, c'è qualcosa che ha scoperto di lui?

Ho scoperto che accanto alla sua vitalità vulcanica, l’immagine che ho sempre avuto di lui, c'è della fragilità. Forse la forza di un artista sta nel mettere a disposizione della propria forza vitale questa fragilità e questo spiega la sua empatia, il fatto che queste fotografie ci parlano. Anche se ritrae delle situazioni durissime, anche se va in Bolivia e vede una miniera dove la gente vive in un modo indegno, c'è sempre un bagliore vitale nelle sue fotografie. È il suo vero pregio, e deriva dalla sua capacità di impugnare la propria fragilità. Lo dovremmo fare tutto.