Fela, il mio Dio vivente: in anteprima esclusiva il trailer del film di Daniele Vicari

L'incontro negli anni '80 fra un giovane regista e il grande musicista e rivoluzionario nigeriano Fela Kuti è al centro del film di Daniele Vicari, in gara ai David Di Donatello 2024, che uscirà in sala il 21 marzo per Luce Cinecittà. Vi presentiamo in anteprima esclusiva il trailer di Fela, il mio Dio vivente.