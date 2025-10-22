Fast X: Part 2, Vin Diesel riaccende la speranza per il franchise con alcuni indizi sul web

News Cinema

Vin Diesel ha condiviso un nuovo aggiornamento in merito al prossimo capitolo del franchise di Fast & Furious, riaccendendo la speranza dei fan.

Nonostante l’incertezza che ha accompagnato di recente il franchise, Vin Diesel ha condiviso un breve aggiornamento in merito a Fast X: Parte 2, il cui titolo è provvisorio. Il prossimo capitolo, stando alle recenti indiscrezioni, avrebbe dovuto avviare le riprese prima della fine dell’anno, ma la scadenza si avvicina e Vin Diesel è tornato sull’argomento. Era stato proprio l’attore, del resto, ad annunciare che il progetto avrebbe avviato le riprese entro la fine dell’anno, pubblicando alcuni scatti dal set per immortalare la fase di pre-produzione del film. Ma a che punto è Fast X: Parte 2?

Fast X: Parte 2, Vin Diesel aggiorna sul prossimo capitolo del franchise con un indizio importante sul web

I fan hanno manifestato le proprie preoccupazioni in merito al prossimo capitolo di Fast & Furious, soprattutto dopo che Jason Momoa ha affermato di non aver letto ancora la sceneggiatura. Inoltre un report allarmante sosteneva che Universal avrebbe cancellato il film se non avesse trovato un modo per ridurre il budget. Per fortuna a limitare i danni ci ha pensato ancora una volta Vin Diesel. L’attore ha condiviso un breve aggiornamento con i suoi fan tramite Instagram, condividendo diversi scatti ed un video in compagnia del Chief Marketing Officer di Universal Pictures, Michael Moses, il quale ha affermato che “stanno pianificando tutto e hanno risolto il problema”. Ciò significa che il franchise è di nuovo in pista? Vin Diesel, per l’occasione, ha indossato una canotta univoca dove campeggia la scritta: “Fast X: Parte 2 Los Angeles Production 2025”, suggerendo che la produzione dovrebbe effettivamente partire entro la fine dell’anno, come annunciato tempo addietro.

Ad oggi, i dettagli relativi alla trama del prossimo capitolo risultano ancora top secret e si vocifera che anche Jason Statham e Dwayne Johnson appariranno nel prossimo film, interpretando di nuovo Deckard Shaw e Luke Hobbs. Anche Jason Momoa dovrebbe riportare in azione il suo Dante Reyes, insieme a Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Michelle Rodriguez, Sung Kang e Ludacris. In ogni caso Universal Pictures non ha ancora condiviso la data d’uscita ufficiale di Fast X: Parte 2. Se le riprese dovessero partire entro la chiusura del 2025, potremmo stimare una data d’uscita a cavallo tra il 2027 e il 2028.



