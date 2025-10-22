TGCom24
Home | Cinema | News | Fast X: Part 2, Vin Diesel riaccende la speranza per il franchise con alcuni indizi sul web
Schede di riferimento
Fast X
Anno: 2023
3,8
Fast X
Vin Diesel
Vin Diesel
News Cinema

Fast X: Part 2, Vin Diesel riaccende la speranza per il franchise con alcuni indizi sul web

Cristina Migliaccio

Vin Diesel ha condiviso un nuovo aggiornamento in merito al prossimo capitolo del franchise di Fast & Furious, riaccendendo la speranza dei fan.

Fast X: Part 2, Vin Diesel riaccende la speranza per il franchise con alcuni indizi sul web

Nonostante l’incertezza che ha accompagnato di recente il franchise, Vin Diesel ha condiviso un breve aggiornamento in merito a Fast X: Parte 2, il cui titolo è provvisorio. Il prossimo capitolo, stando alle recenti indiscrezioni, avrebbe dovuto avviare le riprese prima della fine dell’anno, ma la scadenza si avvicina e Vin Diesel è tornato sull’argomento. Era stato proprio l’attore, del resto, ad annunciare che il progetto avrebbe avviato le riprese entro la fine dell’anno, pubblicando alcuni scatti dal set per immortalare la fase di pre-produzione del film. Ma a che punto è Fast X: Parte 2?

Fast X: Parte 2, Vin Diesel aggiorna sul prossimo capitolo del franchise con un indizio importante sul web

I fan hanno manifestato le proprie preoccupazioni in merito al prossimo capitolo di Fast & Furious, soprattutto dopo che Jason Momoa ha affermato di non aver letto ancora la sceneggiatura. Inoltre un report allarmante sosteneva che Universal avrebbe cancellato il film se non avesse trovato un modo per ridurre il budget. Per fortuna a limitare i danni ci ha pensato ancora una volta Vin Diesel. L’attore ha condiviso un breve aggiornamento con i suoi fan tramite Instagram, condividendo diversi scatti ed un video in compagnia del Chief Marketing Officer di Universal Pictures, Michael Moses, il quale ha affermato che “stanno pianificando tutto e hanno risolto il problema”. Ciò significa che il franchise è di nuovo in pista? Vin Diesel, per l’occasione, ha indossato una canotta univoca dove campeggia la scritta: “Fast X: Parte 2 Los Angeles Production 2025”, suggerendo che la produzione dovrebbe effettivamente partire entro la fine dell’anno, come annunciato tempo addietro.

Ad oggi, i dettagli relativi alla trama del prossimo capitolo risultano ancora top secret e si vocifera che anche Jason Statham e Dwayne Johnson appariranno nel prossimo film, interpretando di nuovo Deckard Shaw e Luke Hobbs. Anche Jason Momoa dovrebbe riportare in azione il suo Dante Reyes, insieme a Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Michelle Rodriguez, Sung Kang e Ludacris. In ogni caso Universal Pictures non ha ancora condiviso la data d’uscita ufficiale di Fast X: Parte 2. Se le riprese dovessero partire entro la chiusura del 2025, potremmo stimare una data d’uscita a cavallo tra il 2027 e il 2028.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Fast X
Anno: 2023
3,8
Fast X
Vin Diesel
Vin Diesel
Cristina Migliaccio
  • Giornalista pubblicista
  • Netflix dipendente
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Hamnet: la recensione del film di Chloé Zhao con Paul Mescal e Jessie Buckley
recensione Cinema Hamnet: la recensione del film di Chloé Zhao con Paul Mescal e Jessie Buckley
Springsteen - Liberami dal nulla, video intervista a Jeremy Allen White e Scott Cooper: "È un film su un uomo in difficoltà"
intervista Cinema Springsteen - Liberami dal nulla, video intervista a Jeremy Allen White e Scott Cooper: "È un film su un uomo in difficoltà"
Elizabeth Olsen si interroga sul ritorno di Scarlet Witch: "Coglierei al volo l’occasione di interpretarla di nuovo"
news Cinema Elizabeth Olsen si interroga sul ritorno di Scarlet Witch: "Coglierei al volo l’occasione di interpretarla di nuovo"
Mortal Kombat 2 modifica ancora una volta la data d'uscita
news Cinema Mortal Kombat 2 modifica ancora una volta la data d'uscita
Constantine 2 non è così imminente, parla James Gunn dei DC Studios
news Cinema Constantine 2 non è così imminente, parla James Gunn dei DC Studios
40 anni di Ritorno al Futuro, Michael J. Fox: "Oggi siamo immersi nel bullismo"
news Cinema 40 anni di Ritorno al Futuro, Michael J. Fox: "Oggi siamo immersi nel bullismo"
Uncovered Roma, un content creator alla scoperta della Roma segreta
news Cinema Uncovered Roma, un content creator alla scoperta della Roma segreta
Chainsaw Man - Il Film: La Storia di Reze, la recensione dell'anime dello studio MAPPA
recensione Cinema Chainsaw Man - Il Film: La Storia di Reze, la recensione dell'anime dello studio MAPPA
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
L'Ira di Becky
Romeo deve morire
Crazy & Rich
The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo
Scuola di ladri parte seconda
The Tourist
Bruce Lee - La grande sfida
The Legend of Tarzan
Hood Witch - Roqya
Beethoven
Il Commissario Montalbano: Un Diario del '43
Film stasera in TV