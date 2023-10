Fantasticon Film Fest, la prima edizione al via alla Fiera Milano Rho, dal 24 al 26 novembre

News Cinema

Si terrà dal 24 al 26 novembre la prima edizione del Fantasticon Film Fest, nell'ambito della Milan Games Week & Cartoomics 2023, presso la Fiera Milano Rho. Previsti tra gli ospiti Lamberto Bava, Dario Argento, Manetti Bros, Federico Zampaglione.

Dal 24 al 26 novembre si terrà alla Fiera Milano Rho, nell'ambito della Milan Games Week & Cartoomics 2023 (MGW CMX 2023), con biglietto unificato, la prima edizione del Fantasticon Film Fest (FFF), nuovo appuntamento dedicato ai film di genere. L'idea è aggiungere un’anima cinematografica alla manifestazione già frequentatissima, con contenuti proposti in una recentissima sala da 900 posti. Con la direzione artistica di Manlio Gomarasca, organizzato da Echo e Fiera Milano in collaborazione con Fandango Club Creators, proporrà tre giornate di panel, incontri, grandi ospiti, lezioni e proiezioni su tre filoni suggeriti dal suo stesso nome : fantasy, horror e anime.

Fantasticon Film Fest, le proiezioni e gli ospiti