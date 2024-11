Family Movie: Kevin Bacon, Kyra Sedgwick e i figli Travis e Sosie insieme per una commedia horror!

News Cinema

Non paghi di essere una delle famiglie più simpatiche del web, Kevin Bacon, la moglie Kyra Sedgwick e i figli realizzeranno insieme l'horror comedy Family Movie.

Ormai siamo abituati a vedere sui social l'affiatatissima famiglia Bacon. composta da Kevin Bacon, Kyra Sedgwick e dai figli Sosie Bacon e Travis Bacon, attrice la prima, musicista e compositore di musiche da film il secondo, mentre balla, propone dischi, o improvvisa concerti per gli animali della fattoria in cui vive. Non c'è dubbio che siano tra i personaggi hollywoodiani più simpatici e umani. Li ricordiamo tempo fa impegnati in una discussione a tavola in cui i genitori chiedevano ai figli quali fossero gli horror di entrambi che gli fossero maggiormente piaciuti. Non sorprende dunque scoprire che la Bacon Family al completo sarà protagonista di una commedia horror, da loro stessi realizzata, intitolata, ovviamente, Family Movie.

Family Movie: la famiglia Bacon diventa horror

A dirigere Family Movie saranno Kevin Bacon e Kyra Sedgwick insieme, oltre a produrlo e interpretarlo coi figli. La trama è la seguente: "Un'eclettica ma unitissima famiglia di cineasti all'improvviso si ritrova in un vero film dell'orrore quando un cadavere spunta sul set del loro ultimo slasher a basso budget. Mentre la produzione va comicamente fuori controllo, si rendono conto che l'unica soluzione è continuare a filmare per coprire l'omicidio a tutti i costi": A scrivere il film è Dan Beers e a produrlo la Dark Castle, il cui presidente, Norman Golightly, ha dichiarato: "Non vediamo l'ora di portare le loro particolari dinamiche sullo schermo e poi rovesciarle completamente per il pubblico". Ovviamente si tratta di attori che hanno un grande amore per il genere: Kevin Bacon è stato ucciso nel primo Venersì 13, ha combattuto i vermoni di Tremors, avuto esperienze paranormali in Echi mortali e di recente ha fatto una brutta fine in MaXXXine. Kyra Sedgwick ha recitato in The Possession, mentre Sosie Bacon è stata protagonista di Smile e col fratello Travis è stata cresciuta a pane e horror. Non sappiamo voi, ma noi non vediamo l'ora di vederli all'opera in questo family movie horror.