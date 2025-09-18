Familiar Touch, prendersi cura degli altri: incontro con la regista Sarah Friedland e la protagonista Kathleen Chalfant

News Cinema

Una donna malata di Alzheimer alle prese con la sua vita quotidiana in un centro specializzato. Una storia semplice e toccante, dal punto di vista della malata, senza insistere nella retorica della malattia. Familiar touch arriva nelle sale dopo essere stato premiato a Venezia 2024. Incontro con la regista e la protagonista.

Una donna anziana, i gesti quotidiani di una vita solitaria, che la portano a vivere in una clinica, non più nel suo amato appartamento. L’Alzheimer dal punto di vista di una donna è al centro di Familiar Touch, opera prima di Sarah Friedland premiata nella sezione orizzonti del Festival di Venezia del 2024 con ben tre premi, miglior regia, miglior attrice per la magnifica Kathleen Chalfant e premio Luigi de Laurentiis per l’opera prima. Presentato alla stampa oggi a Roma, arriverà nelle sale per Fandango Distribuzione dopo un tour per l’Italia della regista e dell’attrice protagonista il 25 settembre, in occasione della Giornata Mondiale dell'Alzheimer (21 settembre) e del mese dedicato alla malattia.

Una formazione come coreografa, Friedland ha iniziato una prima stesura di questa sceneggiatura una quindicina d’anni fa, a diciannove anni, portando avanti negli anni una ricerca attenta e uno sviluppo della storia che andasse in parallelo con la complessa raccolta di finanziamenti per una storia del genere.

“Sono partita volendo radicare il film nel punto di vista di Ruth e delle persone che si occupano dei malati”, ha dichiarato. “Normalmente non si racconta dal punto di vista della persona stessa, ma dei cari e della famiglia. Si descrive la tragedia del declino, la perdita della memoria di una persona che invece continua a vivere. Non sono partita dal punto di vista cognitivo, ma dall’aspetto più fisico e sensoriale. Mi piace definire Familiar Touch adatto a chiunque stia invecchiando, si prenda cura di qualcuno e abbia qualcuno che si prenda cura di lui o di lei. Ognuno di noi ha vissuto almeno una di queste cose, se non tutte. In questo senso è un film su una persona che vive una esperienza di interdipendenza, non specifica per gli anziani. In una società che tende a vedere il bisogno di cura come un peso, invece di qualcosa che diamo e riceviamo nel corso della nostra vita. Non si riferisce solo a chi perde la memoria invecchiando, ho voluto mettere in evidenza la nostra umanità. L’idea che volevo perseguire era di evitare una trama complicata, riducendola al minimo, essendo abbastanza coraggiosa da ridurre la storia per arrivare il più possibile all’essenza del personaggio”.

Così racconta la sua esperienza la protagonista. “L’unica differenza fra noi è la perdita della memoria, che porta una separazione dal passato e all’assenza di sguardo verso il futuro, vivendo esclusivamente il momento presente. È un film che parla della forza della vita che continua. La scena emblematica e universale è quella in cui mi godo la piscina, una sensazione di piacere perfetto che tutti possiamo provare, dall’inizio della vita fino alla fine. Per me, da ottantenne, era importante raccontare la sessualità del personaggio. Il desiderio di Ruth viene incoraggiato e capito, una delle scene più toccanti la vede rifiutata e in lacrime disperata, esattamente quello che fa chiunque subisce qualcosa del genere, indipendentemente dal momento nella vita. Ho la stessa età di chi lavora e vive nella struttura e all’inizio volevo un po’ prendere le distanze, mi ritenevo un’attrice che non apparteneva a quel posto, ma dopo pochi minuti mi sono resa conto di quante cose avessimo in comune. I momenti migliori sono stati quelli fra una ripresa e l’altra, in cui ho scoperto che vite incredibili hanno. Ho imparato molto da loro e questa dinamica ha reso il film molto realistico, quasi un documentario, per molti aspetti”.

“La discriminazione in base all’età, che tutti noi portiamo avanti, ci fa vedere le persone anziane come asessuate", ha aggiunto Friedland, "ma non è così, continuano ad avere la loro sessualità, come accade alla nostra protagonista. E a chi lo rivendica si reagisce come fosse una cosa a cui dedicare un sorriso e una presa in giro. L’alzheimer statisticamente sta aumentando, anche considerando l’invecchiamento della popolazione, e tematicamente è più cinematografico di altre patologie. Ho lavorato per qualche tempo come caregiver a persone anziane, ho anche insegnato loro cinema. Nel compiere ricerche per il personaggio abbiamo voluto contrastare l’idea che le persone anziane siano prive di talento, incapaci di fare più nulla, li abbiamo coinvolti e fatti partecipare. Prima delle riprese, all’interno del centro per anziani, abbiamo tenuto un seminario per i ricoverati e il personale come si lavora nel cinema. Un lavoro intergenerazionale che ha premesso una piena integrazione nel corso delle riprese, non sono stati coinvolti solo come attori, ma anche come membri della troupe".