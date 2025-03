Famiglia Imbarazzi - La maledizione dello zoccolo, Mandrake al cinema dal 20 marzo!

News Cinema

Dal 20 marzo sarà nelle sale dei circuiti UCI e The Space il film del content creator comico Giuseppe "Mandrake" Ninno, un cartoon dal titolo Famiglia Imbarazzi - La maledizione dello zoccolo. I follower avranno l'occasione di vedere sul grande schermo i suoi stravaganti personaggi in versione animata.

Famiglia Imbarazzi - La Maledizione dello Zoccolo è un film di animazione, al cinema dal 20 marzo nelle sale del circuito UCI e The Space, dove assoluto mattatore è Giuseppe Ninno, regista e interprete sotto (non mentite) spoglie disegnate. Per chi non conoscesse Giuseppe Ninno detto Mandrake, è un content creator comico star di TikTok: brindisino classe 1984, in quattro anni ha scalato le classifiche di visualizzazioni sulla piattaforma, fino a vantare milioni di follower. Il primo video della sua famiglia Imbarazzi è stato caricato nel giugno 2021, da allora Ninno ha guadagnato terreno, fino a sostituire il suo lavoro di impiegato con quello di creator, "cogliendo l'occasione", come ha raccontato. Oltre a un tour teatrale con all'attivo 200 date sold out in quasi tutta Italia, i suoi personaggi stravaganti approdano ora al cinema, ma cosa succede nel suo film?



Famiglia Imbarazzi - La Maledizione dello Zoccolo: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Famiglia Imbarazzi - La Maledizione dello Zoccolo, la trama del film di Mandrake

In Famiglia Imbarazzi - La Maledizione dello Zoccolo, il povero Giuseppe deve crescere in una famiglia un po' disordinata ed esasperante: non ha libertà, perché sua madre Maria lo marca stretto, e l'affettuoso papà è ancorato alla pigrizia, al suo amato divano. Proprio quando Maria viene scelta per testare il super robot Bamby, Giuseppe si prepara a un difficile esame di inglese. Unico problema: un fulmine si abbatte sullo zoccolo lanciato da Maria durante un litigio... così mamma e figlio si scambiano la personalità, con risultati comici e disastrosi. Giuseppe dovrà imparare a usare il robot, mentre Maria dovrà superare al posto suo il temibile esame di inglese!

Se poi vi interessasse un parere critico su questo film, lo stesso Mandrake ha fatto parlare... il notaio!