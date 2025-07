F1: Il Film è il secondo maggiore incasso mondiale di un film con Brad Pitt, andiamo a scoprire gli altri nove

News Cinema

Per essere un film con Brad Pitt, che non lega sempre il proprio nome ai blockbuster, F1 ha guadagnato globalmente una cifra ragguardevole, considerato il fatto che è ancora in sala. A superarlo è soltanto World War Z. Andiamo a vedere quali altri titoli con l'attore hanno fatto faville al botteghino.

Il successo di F1- Il Film al botteghino internazionale non è certo un mistero, così come il fatto che il merito di tanta popolarità sia prevalentemente la presenza e la performance di Brad Pitt, che interpreta a meraviglia il ragazzaccio Sonny Hayes, che torna nell'adrenalinico universo della Formula 1. Ovviamente anche il regista Joseph Kosinski ha fatto il suo, ma oggi è dell'attore che vogliamo parlare e delle sue performance più redditizie. Per amor di precisione diremo che in Italia F1 non è nella top five degli incassi di questo fine settimana, in cui ha trionfato I Fantastici 4: Gli Inizi, seguito da Jurassic World: La Rinascita e da Superman. Screen Rant, in ogni modo, ci fa notare che in poco più di un mese, F1 ha guadagnato in tutto il mondo poco più di 509 milioni di dollari. Si tratta di un risultato raro per il nostro adorato Brad, che ha raggiunto una cifra analoga, anzi superiore, soltanto una volta. Il film era lo zombie action horror World War Z, uscito nel 2013 e diretto da Marc Forster. Il suo incasso globale ammonta a 540 milioni di dollari.

La top ten dei film con Brad Pitt che hanno incassato di più in tutto il mondo

Sempre Screen Rant si diverte quest’oggi a stilare la classifica dei film con Brad Pitt che hanno guadagnato di più globalmente. La prima cosa che notiamo è che F1 - Il Film ha avuto più recensioni positive rispetto a World War Z, che in effetti non era esattamente un capolavoro. Così come non lo era Troy, che figura al terzo posto. Per fortuna nella top ten troviamo i due film di Tarantino Bastardi senza gloria e C'era una volta a… Hollywood, che poi è il film che ha valso a Brad Pitt l'Oscar come miglior attore non protagonista nei panni di Cliff Booth, la controfigura di un attore televisivo in declino (Leonardo Di Caprio). Più caricaturale ma altrettanto favoloso era il tenente Aldo Raines di Bastardi senza gloria con il suo accento del sud degli Stati Uniti e il suo goffo tentativo di parlare italiano. In lista ci sono anche due delle tre collaborazioni di Pitt con David Fincher: l'intramontabile Seven e Il curioso caso di Benjamin Button, per cui è arrivata la nomination all'Oscar come miglior attore protagonista. Fa strano non trovare Fight Club, ma qui si parla di successo commerciale, che non sempre fa rima con qualità. Continuando nella nostra analisi, troviamo la spy Story Mr. & Mrs. Smith, che fu teatro della nascita dell'amore fra Brad Pitt e Angelina Jolie, e i primi due capitoli (Ocean's Eleven e Ocean's Twelve) della trilogia di Danny Ocean, diretta da Steven Soderbergh e interpretata anche da George Clooney. Pitt faceva la parte di Robert Charles "Rusty" Ryan, che mangiava in continuazione.

Ecco la classifica dei film di maggiore incasso con Brad Pitt con il guadagno totale in dollari e l'anno di uscita:

World War Z (2013): 540 milioni F1: The Movie (2025): 509 milioni Troy (2004): 497 milioni Mr. & Mrs. Smith (2005): 478 milioni Ocean's Eleven (2001): 451 milioni Ocean's Twelve (2004): 363 milioni C'era una volta a… Hollywood (2019): 345 milioni Il curioso caso di Benjamin Button (2008): 334 milioni Seven (1995): 327 milioni Bastardi senza gloria (2009): 322 milioni