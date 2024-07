F1: ecco il primo teaser trailer italiano del film con Brad Pitt

News Cinema

Prodotto dallo stesso Brad Pitt assieme a Jerry Bruckheimer e al pilota Lewis Hamilton, questo atteso progetto sulla Formula 1 arriverà nei cinema il 25 giugno del 2025 con Warner Bros. Pictures. Ecco le prime immagini video di F1.

Dopo lunghi mesi di mistero e di incertezze, l'accelerazione di informazioni che riguarda l'attesissimo film sulla Formula 1 con Brad Pitt è bruciante. E d'altronde, non poteva essere diversamente. Ieri è stato diffuso il primo poster ufficiale del film, che ne rivelava finalmente il titolo: non Apex, come si era detto tempo fa ma, semplicemente, F1. Una mossa che ha molto senso dal punto di vista del marketing, dato che il film nasce in stretta collaborazione col Circus.

Ora è il momento di vedere le prime immagini video del film, che è diretto da Joseph Kosinski (quello di Top Gun: Maverick) e che oltre a Pitt (ex pilota che torna in pista per la sua vecchia squadra, la APXGP) vede protagonisti Damson Idris (il pilota compagno di squadra di Pitt), Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles e Kim Bodnia.

Ecco il primo teaser trailer ufficiale di F1:



F1: Il Teaser Trailer Ufficiale Italiano del film con Brad Pitt ambientato nel mondo della Formula Uno - HD



F1 è prodotto dalla Jerry Bruckheimer Films e dalla Plan B Entertainment di Brad Pitt, ma c'è anche la Dawn Apollo Films del sette volte campione del mondo di F1 Sir Lewis Hamilton. Il film è un Apple Original che arriverà al cinema dal 25 giugno del 2025 (con tutta probabilità dopo una grande prima mondiale al Festival di Cannes, che è continguo temporalmente e geograficamente al GP di Monaco) distribuito da Warner. A sceneggiare c'è Ehren Kruger, che tra i suoi credits vanta il The Ring di Gore Verbinski, tre capitoli della serie di Transformers, il Dumbo di Tim Burton e proprio Top Gun: Maverick.