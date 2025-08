F1 con Brad Pitt è il primo successo di Apple al cinema, Tim Cook si congratula

News Cinema

Parlando agli azionisti, il CEO Apple in persona, Tim Cook, si è congratulato con gli autori di F1 - Il Film, che si è rivelato il più grande successo cinematografico di Apple. Ma come sono andate finora le altre produzioni originali della major destinate al grande schermo?

Cosa ha spinto Tim Cook, il CEO Apple, a citare e lodare F1 - Il Film nell'usuale discorso agli azionisti, dove ha presentato gli introiti dell'ultimo trimestre dell'azienda, in tutte le divisioni? Semplicemente, da quando la Apple si è lanciata nella produzione diretta di lungometraggi, questo è l'unico finora che sia valso la candela, con un esito al boxoffice degno della fiducia che vi era stata posta. A dispetto anche di lodi ai contenuti, gli altri exploit per il cinema da parte della "mela" non erano infatti finora andati così bene, tanto che qualcuno internamente stava valutando di ripiegare solo sugli originali di Apple TV+. Brad in pista potrebbe aver riaperto i giochi. Leggi anche F1, i complimenti di Tom Cruise ricordando Giorni di tuono, sempre prodotto da Jerry Bruckheimer

F1 - Il Film, il CEO Tim Cook ne va orgoglioso, c'è un futuro per i film originali Apple al cinema?