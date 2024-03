Ezra - Viaggio di famiglia: il trailer del film di Tony Goldwyn con Bobby Cannavale e Robert De Niro

News Cinema

Arriverà al cinema prossimamente con BIM il film Ezra, diretto da Tony Goldwyn e interpretato da un super cast su cui spiccano Bobby Cannavale e Robert De Niro. Ecco il trailer originale.

Se, come noi, andate pazzi per Bobby Cannavale, non vi perderete quando arriverà nei nostri cinema (non sappiamo ancora quando, ma il film ha una distribuzione BIM) il nuovo film dell'attore e regista Tony Goldwyn, intitolato Ezra - Viaggio di famiglia. Il film, che ha un cast impressionante di cui vi parleremo dopo, è stato presentato in anteprima al Toronto Film Festival, dove ha riscosso un buon successo, ed è un family drama che parla di un padre, uno stand up comedian, che rinuncia a tutto per aiutare un figlio autistico. Questo è il trailer originale di Ezra, da cui potete farvi una prima impressione.

Ezra - Viaggio di famiglia, la trama e il cast

Come avete visto, in Ezra il ruolo del padre del protagonista, ovvero Bobby Cannavale, è interpretato da Robert De Niro e nel cast ci sono molti volti noti: Rose Byrne, Vera Farmiga, Whoopy Goldberg, Rainn Wilson, lo stesso Goldwyn (lo ricorderete nei panni del "cattivo di Ghost") e il piccolo William A. Fitzgerald. La storia, scritta da Tony Spiridakis, segue Max Bernal (Cannavale), uno stand-up comedian che vive assieme al padre, mentre cerca di badare al figlio autistico insieme all'ex moglie. Quando viene messo di fronte a delle decisioni difficili per il futuro del figlio, Max intraprende con Ezra un viaggio che avrà un impatto eccezionale sulla vita di entrambi.