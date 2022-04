Ezra Miller e i guai giudiziari: carriera a rischio dopo The Flash?

News Cinema

Il marzo appena trascorso ha portato guai giudiziari piuttosto seri per Ezra Miller, interprete di The Flash e tra poco in Animali fantastici - I segreti di Silente. Un'altra carriera a rischio in quel di Hollywood?

È possibile che dopo Johnny Depp, Armie Hammer (con Will Smith in pericolo), anche Ezra Miller diventi il prossimo paria di Hollywood? Rivedremo l'attore tra una settimana in Animali Fantastici - I segreti di Silente, di nuovo nel ruolo di Credence, e naturalmente più avanti come protagonista di The Flash, in arrivo al cinema nel 2023. Ma dopo di allora davanti a Miller si potrebbero chiudere molte porte. Cosa sta succedendo? Leggi anche The Flash, il costume di Supergirl e un'occhiata a Michael Keaton!

Ezra Miller, problemi giudiziari a marzo per il protagonista di The Flash