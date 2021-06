The Flash, il costume di Supergirl e un'occhiata a Michael Keaton!

News Cinema

Immagini rubate dal set di The Flash a Londra mostrano Sasha Calle in tenuta da Supergirl: un'occasione per capire che aspetto avrà nel film di Andy Muschietti. In un altro scatto intravediamo il buon Michael Keaton.

Quando il fan viene messo in attesa da una major accorta come la Warner Bros, sono i paparazzi e i comuni passanti a venirgli in aiuto tramite la rete e i social: a Londra qualcuno ha visto da lontano il set del The Flash con Ezra Miller, riuscendo a regalarci qualche scatto di Supergirl alias Sasha Calle, permettendoci di vedere il suo costume e anche di vedere qualche altro ciak con lo stesso Barry Allen alias Miller, impegnato in questo caso invece con Kiersey Clemmons nei panni di Iris West. Come chicca ulteriore, di sfuggita, intravediamo anche il buon Michael Keaton nei panni del "suo" Bruce Wayne... Il lungometraggio di Andy Muschietti è in questo momento nel pieno delle riprese ed è previsto in sala nel novembre 2022 negli USA. Guardiamo le immagini, da vari account Twitter.





More looks at Supergirl !!! pic.twitter.com/2lPtq1yDID — AjepArt (@AjepArts) June 20, 2021

Un vídeo desde el set de grabaciones de la película #TheFlash, muestra a la actriz #SashaCalle en un aterrizaje como #Supergirl con un traje sin capa. pic.twitter.com/wvovdcZzPn — Más Películas (@MsPelculas2) June 19, 2021

Ezra Miller and kiersey clemons both on set today In London filming the new Flash Movie!

Was awesome to see In person #TheFlashMovie

(Image of DC World) pic.twitter.com/qMWREySylN — DC WORLD (@_DCWorld) June 20, 2021

BREAKING: We have our first look at Michael Keaton returning as Bruce Wayne in #TheFlash! pic.twitter.com/BXP7xRvarC — Big Screen Leaks (@bigscreenleaks) June 20, 2021

Gli appassionati di lungo corso notano in rete che il look di Supergirl ricorda quello della Lara Lane-Kent vista in Injustice: Gods Among Us, cosa teoricamente impossibile perché il personaggio sarebbe deceduto nella timeline in cui il Joker l'ha uccisa, ma basandosi a quanto pare il film sulla serie Flashpoint del 2011, tutto è possibile. La miniserie a fumetti Flashpoint vedeva infatti Barry Allen alle prese con realtà alternative, unico a realizzare che qualcosa non andasse. D'altronde The Flash includerà nel cast due Batman, quello di Ben Affleck e quello di Michael Keaton, confermando indirettamente il tipo di approccio narrativo che ci aspetta. La sceneggiatura di The Flash è a cura della Christina Hodson di Birds of Prey. Leggi anche Michael "Batman" Keaton finalmente sul set di The Flash!