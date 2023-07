EXTRAVILLÆ, Metamorfosi in bellezza: dal 16 luglio a Villa d'Este la prima edizione, con tanto cinema di qualità

News Cinema

Avrà luogo dal 16 al 29 luglio l'edizione inaugurale di EXTRAVILLÆ, Metamorfosi in bellezza, un festival che si svolgerà a Villa d'Este e che ospiterà Massimiliano Gallo, Elena Sofia Ricci, Vanessa Scalera e tanti altri. Ecco il programma.

La splendida Villa d'Este, a Tivoli, ospiterà, a partire da venerdì 16 luglio, la prima edizione di EXTRAVILLÆ, Metamorfosi in bellezza, che andrà avanti fino al 29 regalando al suo pubblico film, incontri, eventi speciali, performance e concerti.

La serata di inaugurazione della manifestazione prevede un happening "sensoriale", realizzato in collaborazione con il Festival Videocittà di Roma e con l'amichevole collaborazione dell'Associazione Patriarchi della Natura. L'artista Quayola, importante esponente della media-art a livello internazionale, si esibirà in un concerto audiovisivo unico nel suo genere intitolato Transient, accompagnando lo spettatore, dalle prime luci del tramonto fino a notte fonda, in un viaggio multisensoriale tra giochi d'acqua ed alberi secolari, esclusivi dj set e labirinti di street food nel parco.

Il cinema è protagonista a EXTRAVILLÆ

EXTRAVILLÆ ospiterà, in collaborazione con Roma Lazio Film Commission, eccellenze del cinema italiano, che incontreranno gli spettatori al calar del sole, affrontando il tema della bellezza in diverse forme e ripercorrendo la propria carriera.

Sabato 22 luglio si racconteranno al pubblico di Tivoli Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, interpreti della fiction Imma Tataranni - Sostituto Procuratore e del film Filumena Marturano. Tratto dalla pièce teatrale di Eduardo De Filippo, quest'ultimo verrà proiettato alla fine dell’incontro.

Domenica 23 luglio sarà la volta di Elena Sofia Ricci, che dialogherà con il critico Enrico Magrelli, mentre Michele Placido e Pupi Avati parleranno di bellezza e di arte italiana nel chiostro della Villa giovedì 27 e venerdì 28. A concludere le serate saranno i film L'ombra di Caravaggio e Dante. Gli altri titoli di EXTRAVILLÆ, Metamorfosi in bellezza sono: Close di Lukas Dhont, Tutta la bellezza e il dolore di Laura Poitras, Triangle of Sadness di Ruben Östlund e Bones and All di Luca Guadagnino. A questi capolavori internazionali, premiati nei più importanti festival cinematografici, aggiungiamo la versione restaurata del film di Elio Petri La decima vittima.

"I giardini e il chiostro di Villa d'Este si propongono eccezionalmente come spazi di nuove socialità, per inedite narrazioni e nuove sperimentazioni audiovisive" - ha dichiarato Andrea Bruciati, storico dell'arte e direttore delle VILLÆ, durante la presentazione del festival a Cannes. "Il nuovo progetto EXTRAVILLÆ intende così tracciare un percorso tra le meraviglie UNESCO, alla ricerca dell'originaria polisemia del concetto di bellezza, declinato secondo le diverse sensibilità proprie dell'Arte, offrendo così percorsi di un passato proteso al futuro, attraverso territori anche della mente, che incarnano e sostanziano l’evento".

I biglietti per le serate di EXTRAVILLÆ

Tutte le proiezioni, gli incontri e gli eventi speciali di EXTRAVILLÆ avranno un prezzo speciale di soli 3,50 €, tranne la festa inaugurale, con l'apertura straordinaria notturna dei giardini a 7,50€.

EXTRAVILLÆ, Metamorfosi in bellezza è prodotto dall'Istituto autonomo Villa Adriana e Villa d'Este VILLÆ, sostenuto dal Ministero della Cultura Direzione Cinema e dalla Roma Lazio Film Commission, patrocinato dal Comune di Tivoli ed organizzato dalla società Cineventi.