Everything Everywhere All At Once: quanto ha pesato l'Oscar al botteghino

News Cinema

Ecco cosa è successo al film dei Daniels (uscito per la prima volta 24 settimane fa) dopo la vittoria di sette premi Oscar e dopo la risonanza mediatica che questi premi hanno avuto. Un modo per capire le ricadute commerciali degli Academy Awards.

Sapete ovviamente tutti che il grande vincitore della Notte degli Oscar 2023 è stato Everything Everywhere All At Once, il film diretto dai Daniels (ovvero Daniel Kwan e Daniel Scheinert) che ha portato a casa ben sette statuette: quelle per il miglior film, la miglior regia, la miglior sceneggiatura originale, la miglior attrice protagonista (Michelle Yeoh), il miglior attore non protagonista (Ke Huy Quan), la migliore attrice non protagonista (Jamie Lee Curtis), il miglior montaggio (Paul Rogers).

Come era logico, I Wonder Pictures, che lo ha distribuito in Italia, ha riportato il film dei Daniels nelle sale in più di trecento copie: e questa mossa si è rivelata di grande successo, confermando che, perlomeno dal punto di vista della ricaduta commerciale, gli Oscar hanno ancora un certo qual peso.

Leggi anche Everything Everywhere All At Once: il multiverso che non ti aspetti