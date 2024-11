Eva Green versione soldato: guarda il trailer di Dirty Angels

News Cinema

Sta per debuttare negli USA questo film in cui l'attrice è al comando di un gruppo di soldate che devono salvare una scolaresca rapita in Afghanistan e stretta nella morsa tra ISIS e talebani. Ecco trailer e trama di Dirty Angels.

Fin dal suo folgorante esordio in The Dreamers, Eva Green ha conquistato gli occhi e il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo, che poi hanno avuto modo di apprezzarla in film come Le crociate, Casino Royale, Dark Shadows e, più di recente, il dittico dei Tre Moschettieri. Ora l'attrice sta per apparire sugli schermi in una veste per lei davvero inedita, ma non meno interessante: quella del soldato.

Sta per debuttare negli Stati Uniti, al cinema e in digitale, un film dal titolo Dirty Angels, in cui Eva Green è una militare a capo di una squadra speciale tutta al femminile che ha il compito di infiltrarsi in un enclave terroristica dell'ISIS in Afghanistan mascherate da membre di una organizzazione umanitaria per liberare una scolaresca locale che è stata rapita e viene tenuta in ostaggio. Ovviamente, ne succederanno di tutti i colori, e a complicare le cose ci saranno i traumi nel passato del personaggio della Green.

A dirigire il film, che vede nel cast anche Maria Bakalova, Ruby Rose e Jojo T. Gibbs, c'è un regista niente affatto banale come Martin Campbell, quello che ha diretto Eva Green in versione Bond-Girl in Casino Royale, e che è una vecchia volpe del cinema thriller-action fatto come si faceva una volta, con tutti i sani crismi di un solido artigianato che si va perdendo nell'era della superficialità digitale.

Ecco a voi il trailer ufficiale originale di Dirty Angels.