Europictures presenta a Ciné 2021 i suoi film in arrivo al cinema nei prossimi mesi

News Cinema

Come al solito improntato al cinema di qualità, il listino Europictures ha presentato alle Giornate di Cinema di Riccione 2021, una serie di film di autori consolidati, come Jacques Audiard e Zhang Yimou.

Come al solito improntato al cinema di qualità, il listino Europictures ha presentato alle Giornate di Cinema di Riccione 2021, una serie di film di autori consolidati, come Paris 13Th Disrtict di Jacques Audiard e One Second di Zhang Yimou.

Tra gli altri film in arrivo al cinema nei prossimi mesi, Figli del Sole di Majid Majidi, Happening di Audrey Diwan, Fire di Claire Denis, Mancino naturale di Salvatore Allocca con Claudia Gerini e I nostri fantasmi di Alessandro Capitani con Michel Riondino. Ce ne parla Lucy De Crescenzo, CEO di Europictures.