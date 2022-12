Europictures ha presentato un listino novità incentrato sul cinema italiano

News Cinema

Cinema italiano con giovani esordienti e autori riconosciuti al centro delle novità dei prossimi sei mesi presentate a Sorrento da Europictures. Ne parliamo in dettaglio con la CEO Lucy De Crescenzo

Esordienti e autori affermati da tempo, in ambito internazionale ma soprattutto italiano. Le novità di Europictures per i prossimi sei mesi sono stati presentati in occasione delle Giornate professionali di cinema di Sorrento. Occasione per un punto della situazione sulla sala in crisi e sulle ricette della nostra industria per convincere il pubblico a lasciare il divano, diventato in epoca pandemica il luogo sempre più scelto per vedersi un film.

Ci parla del listino di Europictures direttamente la CEO Lucy De Crescenzo in questa video intervista.