Europictures ha presentato le novità del prossimo anno in arrivo al cinema

Un listino nutrito come non mai per Europictures, società di distribuzione indipendente che ha presentato agli esercenti riuniti a Sorrento cinema d'autore e proposte italiane. Vediamo quali nel dettaglio.

La first lady, o meglio la premiere dame in persona è l'immagine di presentazione ideale per il prossimo anno di Europictures, distribuzione indipendente che presenta un listino nurtrito come non mai. La signora in questione è Bernadette, moglie di Chirac, ex presidente della repubblica francese. Ma soprattutto è Catherine Deneuve a interpretarla. Il cinema francese non mancherà, così come alcuni titoli italiani visti recentemente alla Festa del Cinema di Roma come Eravamo bambini e Io e il secco.

Di tutto questo, nel dettaglio e con un sorriso parliamo con la CEO di Europictures, Lucy De Crescenzo, in questa video intervista da Sorrento.