Estranei: il trailer italiano del film di Andrew Haigh in anteprima ad Alice nella città

Ad Alice nella città, alla Festa del cinema di Roma c'è anche in anteprima Estranei, il nuovo film di Andrew Haigh con Andrew Scott, Paul Mescal, Jamie Bell e Claire Foy. Ecco il trailer italiano.

Tra i film che vedremo in anteprima alla prossima Festa del cinema di Roma, nella sezione indipendente e collaterale Alice nella città, c'è anche il nuovo film del regista britannico Andrew Haigh, di cui tutti ricordiamo Weekend e 45 anni. Si intitola Estranei ed è interpretato da Andrew Scott, Paul Mescal, Claire Foy e Jamie Bell. Al cinema, dopo l'anteprima del 21 ottobre al festival, arriverà nel 2024, ma per ora possiamo già mostrarvi il trailer italiano.



Estranei: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film con Andrew Scott, Paul Mescal, Jamie Bell e Claire Foy - HD

Estranei: la trama del film

Estranei, scritto e diretto da Andrew Haigh, racconta un incontro, come i precedenti film del regista: Una notte, nel suo condominio quasi vuoto nella Londra contemporanea, Adam (Andrew Scott) ha un incontro casuale con un misterioso vicino di casa, Harry (Paul Mescal), che spezza il ritmo della sua vita quotidiana. Mentre si sviluppa una relazione tra i due, Adam è ossessionato dai ricordi del passato e si ritrova attratto nella città di periferia in cui è cresciuto e nella casa d'infanzia in cui i suoi genitori (Claire Foy e Jamie Bell) sembrano vivere, proprio come il giorno della loro morte, 30 anni prima.