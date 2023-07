Errol Morris racconta John Le Carré: in arrivo su Apple TV+ il documentario Tiro al piccione - Ritratto di John Le Carré

News Cinema

Uno dei più grandi documentaristi viventi alla regia di un film su uno dei più grandi scrittori di spionaggio (e non solo) di tutti i tempi. Tiro al piccione - Ritratto di John Le Carré debutterà in streaming su Apple TV+ il prossimo 20 ottobre.

Se uno dice David Cornwell, non capisce nessuno, o quasi. Ma se invece di dire David Cornwell, ex spia britannica, uno dice John Le Carré, lo pseudonimo con coi Cornwell è diventato uno dei più grandi scrittori di spionaggio di tutti i tempi, le cose cambiano.

E cambiano ancora di più se spieghiamo che a raccontare vita e carriera di questo straordinario scrittore, autore di romanzi famosissimi come "La spia che venne dal freddo", "La talpa", "Il direttore di notte" e "Il giardiniere tenace", sarà uno dei più grandi documentaristi in attività, il premio Oscar Errol Morris, quello che ha diretto The Fog of War - La guerra secondo Robert McNamara, Standard Operating Procedure - La verità dell'orrore o The Unknown Known.

Il documentario diretto da Morris su Le Carré si intitola Tiro al piccione - Ritratto di John Le Carré, ed è un Apple Original che farà il suo debutto il 20 ottobre in streamimg su Apple TV+.

Ambientato sullo sfondo turbolento della Guerra Fredda, il film attraversa sei decenni fino ad arrivare ai giorni nostri, all'ultima intervista rilasciata da Le Carré, la più candida e punteggiata da sketch e rari filmati d'archivio. Basandosi sul libro di memorie di Le Carré, il bestseller del New York Times "The Pigeon Tunnel: Stories from My Life", il film è un viaggio inedito nella sfera meno conosciuta delle esperienze formative di un autore iconico e storicamente riservato, con la musica originale di Philip Glass in collaborazione con Paul Leonard-Morgan.

Simon e Stephen Cornwell, co-CEO e co-fondatori della società di produzione The Ink Factory, che sono anche i figli di David, hanno dichiarato:

«Pieno di intuizioni profonde e di aneddoti sorprendenti, divertenti e spesso profondamente commoventi, "Tiro al piccione - Ritratto di John Le Carré" traccia una conversazione tra due grandi menti: una ha tessuto una brillante narrativa dagli eventi che ha vissuto; l'altra ha proposto una riflessione su quegli eventi che ha portato spesso a una verità più grande».

Insieme, regista e scrittore esplorano gli eventi della Guerra Fredda e della vita di Le Carré, mettendo alla prova i confini della verità, della memoria e dell'immaginazione. Il film, stratificato e poco ortodosso, è un tête-à-tête tra un regista e un romanziere - entrambi maestri del loro mestiere - partendo dalle radici del processo creativo, passando attraverso il potere della finzione e la nostra responsabilità nei confronti della verità.