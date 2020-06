Enter the Fat Dragon: Donnie Yen è sovrappeso ma letale nel trailer di una nuova commedia d'azione e kung-fu

News Cinema

Il Donnie Yen della serie di Ip Man, uno dei più grandi nomi del cinema marziale mondiale, si presta a una declinazione comica del kung-fu movie, rifacendosi a un vecchio film con Sammo Hung.

Protagonista della serie di Ip Man, giusto per fare un esempio, Donnie Yen è uno dei maggior artisti marziali al mondo, nonché uno dei più importanti esponenti dei cosiddetti kung-fu movie.

Visto anche in film hollywoodiani come Rogue One: A Star Wars Story e xXx - Il ritorno di Xander Cage, lo vedremo presto nel cast del Mulan in live action diretto da Niki Caro: ma intanto, lo possiamo ammirare - se così si può dire - nel trailer di un film che per la prima volta ce lo presenta in una inedita versione comica.

Il film si chiama Enter the Fat Dragon, e lo vede nei panni di Fallon Zhu un ex poliziotto diventato commesso in un negozio di dischi con una passione insana per dolcetti e merendine. Nonostante i chili di troppo, accetta la disperata richiesta di un vecchio collega e di tornare in azione, al fianco di un ristoratore, per risolvere un misterioso omicidio che, da Hong Kong, lo porterà a Tokyo. Per Zhu sarà l'ultima chance di rimettere in sesto la sua vita, tornare al suo vecchio lavoro e riconquistare la sua ex fidanzata.

Enter the Fat Dragon: il trailer della commedia d'azione con Donnie Yen

Il trailer di Be Water, documentario sul leggendario Bruce Lee Leggi anche

Il titolo Enter the Fat Dragon fa chiaramente riferimeno a Enter the Dragon, titolo originale di I 3 dell'operazione drago, il film interpretato nel 1973 dal leggendario Bruce Lee. Ma è anche il titolo di un film del 1978 in cui un altro nome fondamentale del cinema di arti marziali, Sammo Hung, che non è mai stato esattamente una silfide, faceva proprio la parodia dei film di Bruce Lee. Secondo Donnie Yen, il suo Enter the Fat Dragono non è un remake del film di Sammo Hung, ma lo omaggia attraverso l'uso dello stesso titolo.

Questa una clip tratta dall'Enter the Fat Dragon di Sammo Hung: