Be Water: la leggenda Bruce Lee raccontata in un nuovo documentario - Guarda il trailer

News Cinema

Celebrato di recente, con la consueta irriverenza, anche da Quentin Tarantino nel suo ultimo film, Bruce Lee è ora il protagonista di un film documentario che ne ricorda l'importanza e l'impatto culturale e sociale.

A quarantasette anni dalla sua morte, avvenuta in circostanze che in molti continuano a ritenere poco chiare, la stella di Bruce Lee, uno dei più grandi artisti marziali di sempre, è ancora splendente.

Di recente omaggiato anche da Quentin Tarantino nel suo C'era una volta... a Hollywood, con una scena irriverente che ha fatto storcere il naso ai fan più hardcore (quella in cui Lee viene praticamente umiliato nel corso di una rissa sul set dal Cliff Boothe di Brad Pitt), Bruce Lee è ora il protagonista di un documentario che sta per debuttare sui canali televisivi statunitensi e che venne presentato lo scorso gennaio al Sundance Film Festival di Robert Redford.

Il film si intiola Be Water, e questo è il suo trailer ufficiale.





Diretto dal regista di origine vietnamita Bao Nguyen, e prodotto dalla ESPN (responsabile tra l'altro della recente, acclamata docu-serie su Michael Jordan e i Chicago Bulls The Last Dance, disponibile su Netflix), Be Water racconta la storia di Bruce Lee a partire dalla sua infanzia a Hong Kong, per poi raccontare il trasferimento negli Stati Uniti appena diciottenne, l'incontro con la moglie Linda, e la scalata al successo come insegnante di arti marziali amato dalle celebrità prima e come stella del cinema poi, ma anche le difficoltà incontrate negli USA e a Hollywood per via del suo essere asiatico e del razzismo che per questo ha dovuto subire. Non a caso, i film che diedero popolarità e status di leggenda a Bruce Lee sono stati girati a Hong Kong, e non negli Stati Uniti.

Il titolo del film, Be Water, viene da una delle citazioni più famose di Lee, frasi che aveva scritto per il ruolo che doveva interpretare nella serie televisiva Longstreet, che vi riportiamo integralmente:

Non essere un’unica forma, adattala e costruiscila su te stesso e lasciala crescere: sii come l’acqua. Libera la tua mente, sii informe, senza limiti come l’acqua. Se metti l’acqua in una tazza, lei diventa una tazza. Se la metti in una bottiglia, lei diventa una bottiglia. Se la metti in una teiera, lei diventa la teiera. L’acqua può fluire, o può distruggere. Sii acqua, amico mio.