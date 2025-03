Enola Holmes 3, Millie Bobby Brown aggiorna sulle riprese del film

News Cinema

Millie Bobby Brown ha fornito un aggiornamento ottimista sulla produzione del terzo film di Enola Holmes che suggerirebbe anche una finestra d'uscita.

Millie Bobby Brown ha già interpretato la sorella di Sherlock nei primi due film di Enola Holmes e, in merito ad un terzo film, l’attrice ha fornito un aggiornamento che entusiasmerà in fan in attesa. Tratto dalla saga letteraria di Nancy Springer, il personaggio di Enola Holmes in casa Netflix ha potuto contare sul supporto del fratello Sherlock che in questo caso è interpretato da Henry Cavill, ma il suo coinvolgimento è poco rivelante ai fini della trama perché al centro delle indagini c’è soltanto Enola.



Enola Holmes 3, Millie Bobby Brown aggiorna su quando partiranno le riprese del film

Dopo il successo del primo e secondo film, Enola Holmes ha confermato il suo ritorno con un terzo film diretto da Philip Barantini, ma la trama ad oggi risulta ancora sconosciuta così come altri dettagli del film risultano ancora segreti. Nel frattempo Millie Bobby Brown ha pensato bene di ravvivare l’interesse del pubblico offrendo un aggiornamento sulla realizzazione del terzo film. Ai microfoni di Collider, l’attrice protagonista ha rivelato che le riprese di Enola Holmes 3 partiranno presto: “Quest’anno girerò Enola Holmes 3. Inizieremo le riprese nelle prossime settimane, sono molto emozionata”.

Una domanda posta all’attrice riguarda invece Henry Cavill: riprenderà il ruolo di Sherlock? Millie Bobby Brown ha preferito non sbilanciarsi troppo: “Dovreste aspettare e vedere”, così ha liquidato brevemente la faccenda. Considerato che il film dovrebbe avviare la produzione entro quest’anno, è quindi deducibile che non arriverà in streaming nel corso del 2025. Una data d’uscita, del resto, non è stata ancora fissata per cui potrebbe arrivare in piattaforma con molte più probabilità nel 2026.