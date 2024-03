Ennio Doris - C'è anche domani, il trailer del film con Massimo Ghini sul banchiere, tratto dall'autobiografia

News Cinema

Massimo Ghini porta sullo schermo il celebre banchiere in Ennio Doris - C'è anche domani, tratto dalla sua autobiografia. Il film di Giacomo Campiotti sarà al cinema il 15-16-17 aprile. Ecco il trailer.

Ennio Doris - C'è anche domani è il film dedicato al banchiere fondatore di Mediolanum, interpretato sullo schermo da Massimo Ghini, per la regia di Giacomo Campiotti: il film, che sarà nelle sale italiane in uscita evento il 15-16-17 aprile, è tratto dall'autobiografia di Doris pubblicata nel 2014, adattata da Campiotti, Carlo Mazzotta e Roberto Vella. Ecco il trailer ufficiale.



Ennio Doris - C'è anche domani: Il Trailer Ufficiale del Film di Giacomo Campiotti con Massimo Ghini - HD

Ennio Doris, la vita in un film interpretato da Massimo Ghini

Nato nel 1940, fondatore di Mediolanum nel 1982 con la partecipazione di Finivest e Silvio Berlusconi (interpretato nel film da Alessandro Bertolucci), presidente di Banca Mediolanum dalla fondazione nel 1997 fino alla sua morte nel 2021, Ennio Doris è stato una delle figure di spicco nella finanza italiana. Molti lo ricorderanno per lo spot tormentone "Banca Mediolanum, costruita intorno a te", con il cerchio disegnato sulla sabbia, scena non a caso ripresa iconicamente nel trailer di Ennio Doris - C'è anche domani: il lungometraggio di Giacomo Campiotti adatta per il grande schermo l'omonima autobiografia di Doris, con Massimo Ghini a vestire i panni di Ennio e Lucrezia Lante della Rovere in quelli di sua moglie Lina Tombolato.

Il racconto cinematografico si articola lungo tre archi temporali del personaggio: l'infanzia, la giovinezza e la maturità, concentrandosi nell'ultimo caso sull'inaspettato rimborso di 320 milioni di euro, prelevati da conti privati, per gli oltre diecimila clienti lasciati a terra dal crack Lehman Brothers, nel settembre 2008. L'idea è racchiudere in un film la fiducia che Doris aveva voluto incarnare.