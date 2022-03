Encanto, il regista incontra la ragazzina che chiedeva una principessa con gli occhiali! Il video della sua reazione

News Cinema

Nel 2019, quando aveva dodici anni, una ragazzina inglese scrisse alla Disney protestando: non c'erano "principesse" con gli occhiali come lei. Jared Bush, coregista di Encanto nominato all'Oscar, sapeva che sarebbe stata accontentata presto, ma non poteva dirglielo. Ora l'ha ringraziata in diretta!

Encanto, 60° lungometraggio nel canone ufficiale dei Walt Disney Animation Studios, è nominato a tre premi Oscar 2022, ma prima di quel verdetto lo aspetta la consegna dei BAFTA: domenica 13 marzo si capirà se la sua nomination a miglior film animato diverrà un riconoscimento completo. In quella sede comunque, una ragazzina inglese quindicenne riceverà il suo premio molto particolare: legata più o meno involontariamente alla protagonista Mirabel, parteciperà alla cerimonia in compagnia del regista Jared Bush e degli altri autori. Ecco la sua storia. Leggi anche Encanto un musical a Broadway? Lin-Manuel Miranda: "Si presta bene" Encanto: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Encanto, chi è la ragazzina inglese che ha ispirato il look della protagonista Mirabel

Lowri, originaria del Nottinghamshire, scrisse nel 2019 a mano una lettera alla Disney, chiedendo che nei loro film si rappresentasse un'eroina come lei: con gli occhiali! In effetti non era mai accaduto, prima che arrivasse la Mirabel di Encanto, che una "principessa Disney" indossasse occhiali, presentadosi in modo più realistico e umano. Encanto, nominato a tre premi Oscar (miglior film animato, migliori musiche e migliore canzone originale) è stato terminato ed è uscito nel 2021, ma nel 2019 era già in produzione: è stata solo una felice coincidenza a far avverare il sogno di Lowri. La ragazza ora quindicenne è stata ospitata nello studio del programma BBC Breakfast: in teleconferenza ha partecipato alla puntata il coregista del film Jared Bush, che ha confessato all'emozionatissima fan di aver letto la sua lettera durante la lavorazione!

Come ha spiegato Jared, quando la lettera si è diffusa nello studio, Encanto non era stato ancora rivelato, quindi ha dovuto frenarsi per confermare pubblicamente che sì, il sogno di Lowri si stava per avverare! Proprio per riparare a questo forzato silenzio, in diretta Jared ha invitato Lowri a unirsi agli autori di Encanto nella serata dei BAFTA di domenica, come ospite speciale. Nel video qui in basso potete vedere la reazione allibita della fan, quando realizza di essere stata invitata tra i VIP. In una serata glamour qualcuno mediterebbe sull'indossare lenti a contatto. Questa volta è vietato: per principio.