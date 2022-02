Encanto un musical a Broadway? Lin-Manuel Miranda: "Si presta bene"

News Cinema

Lin-Manuel Miranda, autore di testi e musiche delle canzoni di Encanto, da settimane in cima alle classifiche americane, non esclude che dal film animato Disney, con tre nomination all'Oscar, si possa trarre un musical teatrale.

Encanto, Lin-Manuel Miranda: "Un musical a Broadway? Ho già il finale più adatto"

Encanto al momento è candidato a tre premi Oscar: miglior film di animazione, migliore colonna sonora (Germaine Franco) e miglior canzone originale ("Dos Oruguitas"), ma l'impianto generale del 60° lungometraggio dei Walt Disney Animation Studios è da puro musical. D'altronde Lin-Manuel Miranda, autore di tutte le canzoni e coautore del soggetto, è pur sempre vincitore di tre Tony Awards (due per Hamilton, uno per In the Heights). Ordunque: sarebbe possibile trasferire Encanto sul palcoscenico, com'è già successo per La bella e la bestia o Il re leone? Anche alla luce dei record nelle classifiche americane di diversi brani della colonna sonora, Miranda ci dice...

Curiosamente credo che si presti bene. Non è sempre così, sapete? Tipo, non posso immaginare un musical da Oceania [Miranda scrisse alcuni pezzi anche per quel cartoon, ndr]. Non so come farei l'oceano. La mia prima stesura dell'ultima canzone del film, "All of You" ["Tutti voi", ndr], durava sette minuti. Ho finito così tardi nell'iter di produzione che mi hanno detto: "Lin, non riusciremo a finire il film in tempo, devi tagliarla." Quindi ho già il finale alla Broadway pronto in canna!