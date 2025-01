Emma Stone ha "ricattato" Kieran Culkin per A Real Pain, garantisce Jesse Eisenberg

News Cinema

Kieran Culkin ha vinto il Golden Globe come miglior attore non protagonista per A Real Pain di Jesse Eisenberg, e quest'ultimo ha rivelato che Emma Stone, in qualità di coproducer, si è messa in prima linea per non perderlo.

Saprete che Kieran Culkin ha vinto il Golden Globe 2025 come miglior attore non protagonista per A Real Pain, la commedia di Jesse Eisenberg nella quale interpreta suo cugino. Proprio Eisenberg ha raccontato al Palm Springs Film Festival che Culkin stava per lasciare il film, ma è stato ritirato in ballo da un intervento diretto di Emma Stone. L'attrice non recita nel film ma ne è coproducer con la sua Fruit Tree, cofondata col marito Dave McCary, regista e autore satirico televisivo. Ma cos'è successo di preciso?

Kieran Culkin braccato da Emma Stone per recitare in A Real Pain

In A Real Pain di e con Jesse Eisenberg, al cinema dal 27 febbraio, David Kaplan e suo cugino Benji Kaplan (Kieran Culkin), che non si sopportano, devono insieme intraprendere un viaggio in Polonia negli ex-campi di concentramento nazisti, per rendere omaggio alla loro nonna defunta. Commedia dolceamara, il film ha appena vinto il Golden Globe per il miglior attore non protagonista, appunto Culkin, che stava per saltare il progetto del tutto. Per fortuna sua e di Eisenberg, Emma Stone ha abbracciato in toto le sue mansioni da producer e si è occupata personalmente di non perdere la star di Succession, fratello del Macaulay entrato nella leggenda per Mamma ho perso l'aereo. Ma com'è andata? In buona sostanza sembra di capire che Stone abbia messo soldi suoi per pagare Culkin, anche se Jesse usa una metafora ironica...

Kieran stava cercando di uscire dal film due settimane prima dell'inizio delle riprese. In pratica avevamo finito i soldi e stava cercando di tornarsene a New York. Così Emma Stone, da produttrice, in sostanza l'ha ricattato per farlo tornare nel film, senza dirmi nulla, letteralmente l'ha preso dall'aereo con tutti i figli ed è volata in Polonia con lui. [...] Ho un video con lei che porta per mano i suoi figli alla dogana, come testimonianza! Si è presentato tardi alle prove, anche se le avevamo praticamente finite quando il suo aereo è atterrato.

Non sappiamo quanto Jesse stia scherzando, ma se è tutto vero Kieran deve proprio ringraziare Emma, perché ricevendo il Golden Globe ha dato a Cesare quel che è di Cesare: "Sono qui perché Jesse Eisenberg ha scritto un copione pazzesco. È un fantastico regista e un grande partner in scena. Quindi chiunque abbia l'occasione di lavorare con lui, in qualsiasi mansione, farebbe meglio a coglierla. La ringrazio, signore."