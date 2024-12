Jesse Eisenberg: "Il ruolo di Lex Luthor in Batman V Superman ha danneggiato la mia carriera"

News Cinema

Confidandosi nel podcast Armchair Expert, Jesse Eisenberg, promuovendo il suo film da regista A Real Pain, ha ammesso che accettare il ruolo di Lex Luthor in Batman V Superman: Dawn of Justice fu, col senno di poi, un passo falso. Non disprezza la parte né il film, però non può negare il danno.

È sempre rischioso per un attore cospargersi il capo di cenere per un film sbagliato, perché gli eventuali fan di quel film potrebbero disintegrarlo in rete nel giro di poche ore: bisogna dare atto a Jesse Eisenberg per il suo coraggio, perché ospite del podcast Armchair Expert ha ammesso di pentirsi per Batman V Superman: Dawn of Justice, dove interpretava il villain Lex Luthor. Va sottolineato però che Jesse non sta ritrattando il suo originale entusiasmo per la parte, che continua a piacergli, ma sta riflettendo sui danni che avuto sulla sua carriera, col senno di poi. Leggi anche Jesse Eisenberg dirige un musical con Julianne Moore e Paul Giamatti

Lex Luthor in Batman V Superman per Jesse Eisenberg ha danneggiato la sua carriera

La Warner Bros. puntava moltissimo su Batman V Superman: Dawn of Justice, ma quando il film di Zack Snyder arrivò in sala fu assai criticato da molti, se non addirittura deriso. Nonostante gli alti incassi sugli 874 milioni di dollari mondiali non indicassero certo un flop, il lungometraggio con Ben Affleck e Henry Cavill si fece una nomea così tetra da avviare un terremoto nell'intero DC Extended Universe. Jesse Eisenberg vi interpretava Lex Luthor e oggi, promuovendo il suo nuovo lavoro da regista A Real Pain, è tornato su quell'impegno. Si intuisce che non vuole prenderne le distanze in modo snob, ma vuole comunque confessare un problema che quel kolossal gli causò...

Partecipai a questo film di Batman che fu accolto molto male, così fui accolto male anche io. [...] Non l'ho mai detto prima ed è un po' imbarazzante da ammettere, ma penso davvero che abbia danneggiato la mia carriera concretamente, perché mi trovai male accolto in una cosa così pubblica. Ho partecipato a lavori accolti male che non hanno mai visto la luce del giorno, e nella maggior parte dei casi nessuno li conosce, ma questa era una cosa così pubblica, e io non leggo notizie o recensioni, quindi non mi ero reso conto di quanto fosse stato accolto male. [...] In questo ambiente, se sei in un film enorme e quel film enorme non viene preso bene, non piacerai alla gente che deve decidere se metterti o meno nel suo prossimo film. Ti trovi associato a una cosa che... adoravo il mio ruolo, adoravo il film, mi è piaciuto farlo, quindi mi sa che posso dare la colpa solo a me stesso... la sensazione fu quella di dover rifare tutta la salita.