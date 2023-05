Emily, il trailer in italiano del film sulla creazione di Cime tempestose

News Cinema

Sarà in sala dal 15 giugno Emily, diretto da Frances O'Connor e interpretato da Emma Mackey, nei panni di Emily Brontë, nel periodo in cui cerca la libertà e crea l'immortale Cime tempestose.

Sarà al cinema dal 15 giugno Emily, biopic di Emily Brontë, interpretata da Emma Mackey, e possiamo mostrarvene il trailer in italiano. Il film di Frances O'Connor sarà proiettato il 16 maggio alle 21, al Cinema Nazionale di Torino, nell'ambito del programma del Salone OFF, la grande festa cittadina legata alla XXXV edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Per la precisione, il film si concentra sulla creazione dell'opera che rese celebre la scrittrice per sempre: "Cime tempestose", pubblicato nel 1847.



Emily: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Emily racconta la scrittura di Cime tempestose

Emily di Frances O'Connor con Emma Mackey (Sex Education) racconta la vita di Emily Brontë (1818-1848), nel periodo in cui cercava una sua libertà, sia dal punto di vista esistenziale sia da quello artistico, e arrivò a scrivere una delle opere fondamentali della letteratura inglese e mondiale: "Cime tempestose", "Wuthering Heights".

Emily è toccata profondamente dalla morte di sua madre e dalle regole che il padre impone alla famiglia, comprendente lei, le sorelle Charlotte e Anne, e il fratello Branwell, al quale è molto legata. Nei confini di un'esistenza che le stanno sempre più stretti, esplode di passionalità nella scrittura, arrivando a comporre "Cime tempestose" poco prima di compiere trent'anni.

La proiezione a Torino di Emily verrà introdotta da Nicola Lagioia, direttore del Salone e della rivista multimediale Lucy. In occasione dell'anteprima del film, l’Indice dei Libri del Mese proporrà ai lettori un’attività dedicata al celebre romanzo, via social.