Emily Blunt: "Che noia i ruoli di donna forte"

News Cinema

Emily Blunt, protagonista della serie western The English su Prime Video, si lamenta in un'intervista di uno stereotipo hollywoodiano che non ritiene molto interessante.

Emily Blunt è una delle attrici protagoniste più amate di Hollywood, in grado di spaziare tra i generi come poche, considerando che nell'ultimo periodo l'abbiamo vista nel fantahorror A Quiet Place II, nell'avventura per famiglie Jungle Cruise e tra poco persino nella serie western di Prime Video intitolata The English. Proprio promuovendo quest'ultima, Emily si è lasciata andare a un piccolo sfogo verso uno stereotipo un po' piatto a Hollywood.

Emily Blunt: "Mi piacciono i personaggi con dei segreti"

La vedremo in Oppenheimer di Christopher Nolan nel luglio 2023, l'abbiamo vista di recente in A Quiet Place II (serie horror che si regge molto sulla sua interpretazione) e nella scanzonato Jungle Cruise, dove divideva la scena con Dwayne Johnson. Ha recitato in drammi, in commedie sentimentali, è stata persino la nuova Mary Poppins. Nella nuova serie western The English su Prime Video è una donna inglese che arriva nel West in cerca di vendetta per la morte di suo figlio, incrociando il suo destino con quello di un nativo americano, Eli. È quindi una "dura"? A Emily Blunt piace variare, e proprio a proposito di quest'aspetto, discutendo col Telegraph, ha espresso qualche dubbio su un certo tipo di caratterizzazione nei copioni che legge...

Amo i personaggi con un segreto. [Nella serie The English] mi piacevano l'ottimismo di Cornelia, il suo essere speranzosa, la sua innocenza. La cosa peggiore quando apri un copione è leggere "Una protagonista femminile forte". Alzo gli occhi al cielo, già mi defilo. Mi annoia. Scrivono quei ruoli incredibilmente stoici, passi tutto il tempo a recitare facendo la dura o a dire cose dure. Cornelia ha più sorprese. È innocente senza essere ingenua, questo la rende una forza con la quale confrontarsi. Coglie di sorpresa Eli, lo tira fuori dal suo silenzio, le loro differenze diventano irrilevanti perché hanno bisogno uno dell'altra per sopravvivere. Ho pensato fosse molto figo.