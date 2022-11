Emancipation: il nuovo trailer ufficiale del film Apple Original con Will Smith

News Cinema

Dopo la controversia legata ai fatti degli Oscar 2022, Will Smith si ripropone al grande pubblico in questo film diretto da Antoine Fuqua che lo lancia come uno dei protagonisti per la prossima stagione dei premi. Ecco il trailer di Emancipation, che debutterà in streaming su Apple TV+ il 9 dicembre.

Quello che è successo lo sappiamo tutti. Nel corso della scorsa Notte degli Oscar, a marzo 2022, Will Smith aveva schiaffeggiato in diretta televisiva il presentato Chris Rock, reo, a dire di Smith, di battute poco eleganti sulla moglie Jada Pinkett Smith. Tutto questo poco prima di essere premiato poi come miglior attore per la sua interpretazione per King Richard. In seguito al clamore e alle polemiche, l'Academy aveva deciso di bandire Smith per dieci anni da ogni evento organizzato dall'associazione per dieci anni.

Eppure, a quanto pare, secondo la vulgata che arriva dagli States, Will Smith potrebbe essere nuovamente un protagonista della stagione dei premi, Oscar a compresi: perché il suo nuovo film da protagonista, che si intitola Emancipation - Oltre la libertà e è il primo a riportarlo all'attenzione del pubblico dopo quei fatti, pare sia davvero da non perdere, e perché il bando dell'Academy riguarda la sua presenza alla cerimonia di premiazione, non il fatto di essere candidato o addirittura vincitore di un Oscar.

Diretto da Antoine Fuqua, Emancipation, di cui vi mostriamo il nuovo trailer ufficiale originale qui di seguito, è tratto da una storia vera, quella di Peter, un uomo nato schiavo che fugge dalla schiavitù affidandosi al suo ingegno, alla sua fede incrollabile e all'amore profondo per la sua famiglia per tentare in tutti i modi di eludere i cacciatori a sangue freddo e sopravvivere alle spietate paludi della Louisiana alla ricerca della libertà.

Il film è ispirato alle celebri foto di Peter, noto infatti come "Whipped Peter" (Peter il fustigato) scattate durante una visita medica dell'esercito dell'Unione e pubblicate nel 1863 su Harper's Weekly, una delle quali, nota come "La schiena flagellata" (The Scourged Back), fece grande clamore, mostrando la schiena nuda di Peter completamente ricoperta da cicatrici, frutto di tutte le frustate ricevute dai suoi schiavisti, e contribuì alla crescente opposizione pubblica alla schiavitù negli Stati Uniti.

I maligni potrebbero anche pensare che giocarsi la carta dello schiavismo è un facile modo per cercare riabilitazione presso pubblico e Academy, ma non saremo certo noi a sostenere questa tesi.

Quel che facciamo noi, semplicemente, è riportare i fatti e mostrarvi il nuovo trailer ufficiale originale di Emancipation, film Apple Original che debutterà in streaming il prossimo 9 dicembre su Apple TV+.



Emancipation - Oltre la libertà: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD

"Emancipation - Oltre la libertà", il film di Apple Original Films, diretto e prodotto da Antoine Fuqua ("Training Day", "The Equalizer"), interpretato e prodotto da Will Smith ("Una famiglia vincente - King Richard", "La ricerca della felicità", "Ali"), uscirà su Apple TV+ il 9 dicembre. L'annuncio è stato dato in occasione dell'anteprima organizzata insieme al NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) durante la 51esima conferenza legislativa annuale della Congressional Black Caucus Foundation a Washington, dove Fuqua, Smith e Mary Elliott, curatrice della mostra American Slavery presso lo Smithsonian National Museum of African American History and Culture, hanno partecipato a una conversazione sul film moderata dalla commentatrice politica e culturale Angela Rye.