Elvis, Austin Butler dispensa consigli a Jacob Elordi

Prima della vittoria ai Golden Globes, Austin Butler ha rivolto un pensiero a Jacob Elordi presto interprete di Elvis in un altro film diretto da Sofia Coppola.

Austin Butler ha vinto il suo primo Golden Globe grazie alla performance in Elvis. Il film biopic diretto da Baz Luhrmann è destinato a fare incetta di statuette d’oro e, dopo aver incassato il suo primo Golden Globe, è rientrato a tutti gli effetti tra i favoriti agli Oscar. Intanto, calcando il tappeto rosso dell’evento, l’attore ha voluto supportare un altro collega che si sta cimentando con il suo stesso ruolo seppur per un film diverso. Intervistato prima della cerimonia dei Golden Globes dove poi ha trionfato, Austin Butler ha rivolto un dolce consiglio a Jacob Elordi, star di Euphoria e The Kissing Booth impegnato sul set di Sofia Coppola. L’attore interpreterà a sua volta Elvis, ma il focus del film questa volta sarà su Priscilla Presley.



Austin Butler e il consiglio per Jacob Elordi presto Elvis

Sofia Coppola è impegnata con un nuovo progetto. Dopo il successo de L’inganno, la regista si è lanciata in un film sulla moglie di Elvis, Priscilla Presley. E per il ruolo del re del rock and roll ha scelto Jacob Elordi, attore che piace sia sul grande che sul piccolo schermo. Dopo aver raggiunto la notorietà nel cast di Euphoria, Elordi si prepara a seguire le orme di Austin Butler nella speranza che possano essere ugualmente luminose. Intanto, ai Golden Globes, l’interprete di Elvis nel biopic di Baz Luhrmann ha voluto rivolgere al collega un augurio per il suo nuovo progetto ai microfoni di Variety:

Gli auguro solo il meglio. Non abbiamo parlato, ma spero che si diverta.

Oltre al personaggio di Elvis, Austin Bulter e Jacob Elordi hanno in comune anche un altro dettaglio. Entrambi infatti hanno frequentato Kaia Gerber, attualmente compagna di Austin Bulter e che in passato ha avuto una relazione sentimentale con Jacob Elordi. Dopo aver trionfato ai Golden Globes 2023, l’interprete di Elvis ha voluto ringraziare chi ha reso possibile raggiungere questo traguardo. Sul palcoscenico, ha annunciato:

Lo devo a un regista audace e visionario che mi ha permesso di correre dei rischi e ho sempre saputo che avrei avuto il suo supporto. Ti voglio bene, Baz Luhrmann. Grazie per aver creduto in me anche quando non l’ho fatto per primo. Ti sono così grato. Voglio anche ringraziare il mio compagno di ballo, il signor Tom Hanks. Infine Elvis Presley in persona, sei un’icona e un ribelle. Ti adoro. Grazie. Sarai per sempre ricordato, mai dimenticato.