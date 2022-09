Jacob Elordi sarà Elvis Presley in Priscilla di Sofia Coppola

News Cinema

Sofia Coppola sta per realizzare Priscilla, un film sulla storia d'amore tra Elvis Presley e la moglie e ha scelto i suoi protagonisti, Jacob Elordi e Cailee Spaeny.

Dopo Austin Butler ci sarà un nuovo Elvis Presley cinematografico. È Jacob Elordi, 25enne attore australiano rivelato dalla serie tv Euphoria, che è stato scelto da Sofia Coppola per il suo nuovo film, Priscilla. Al suo fianco, nel ruolo del titolo, quello della moglie Priscilla Beaulieu, ci sarà Cailee Spaeny. La regista realizzerà il film per la A24, casa di produzione e distribuzione in continua e costante ascesa.

Priscilla, la storia di un amore

Priscilla, che vedrà Jacob Elordi e Cailee Spaeny come protagonisti (soprattutto, come ovvio, l'attrice), è tratto dal libro autobiografico "Elvis and Me" di Priscilla Beaulieu Presley, che sposò il re del rock'n'roll nel 1967 ed ebbe da lui la figlia Lisa Marie, prima di divorziare nel 1973, 4 anni prima della morte improvvisa di lui, devastato nel fisico, a soli 42 anni. Elvis aveva dieci anni più di Priscilla, che aveva conosciuto quando lei aveva solo 14 anni (anche se ne aveva 22 quando si sposarono). La storia di Priscilla sarà incentrata sugli anni della loro relazione nel periodo di maggior successo di Elvis. Siamo curiosi di vedere la versione che ne darà Sofia Coppola. Le riprese dovrebbero iniziare ad autunno inoltrato e intanto si prosegue col casting.