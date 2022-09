Elisabetta II, Helen Mirren ricorda la sua "The Queen"

News Cinema

Helen Mirren vinse l'Oscar per la sua interpretazione di Elisabetta II in The Queen: con un breve ma profondo messaggio, ha salutato la sovrana nel giorno della sua morte.

La scomparsa di Elisabetta II (1926-2022), dopo i suoi settant'anni di regno in Inghilterra, ha lasciato il segno anche nella gente comune, ma a maggior ragione richiedeva una reazione esplicita da chi l'ha interpretata sul grande schermo: tra queste persone, Helen Mirren era senz'altro la star che ci si aspettava dovesse commentare la notizia, dal momento che con The Queen ha vinto il suo unico Oscar. Leggi anche Il discorso di Helen Mirren per il SAG Award alla carriera: "Il mio mantra è sii puntale e non essere stronzo"

Helen Mirren sulla scomparsa di Elisabetta II, un messaggio potente

Usando Instagram, Helen Mirren ha commentato la morte di Elisabetta II, sovrana d'Inghilterra dal 1952 al 2022. Nella sua carriera l'attrice britannica ha ricevuto quattro nomination all'Oscar: in ordine cronologico per La pazzia di Re Giorgio (1994), Gosford Park (2001), The Queen (2006) e The Last Station (2009), nei primi due casi come non protagonista. La statuetta però è arrivata proprio con The Queen, dove interpretava la Regina in un momento topico e dei più delicati del suo regno, la gestione della morte di Lady D nel 1997, il cui 25° anniversario in questi giorni, per ironia della sorte, viene inevitabilmente coperto dalla scomparsa della sovrana. Fu un'occasione per spezzare idealmente quella "barriera" regale e nobiliare che invece pubblicamente era l'orgogliosa cifra di Elisabetta, spiando dietro le quinte, tramite il riflesso che Mirren costruì. Il commento dell'attrice è molto veloce ma chiarissimo, come forse sarebbe piaciuto all'interessata.

Sono fiera di essere un'elisabettiana. Piangiamo una donna che, con o senza la corona, è stata epitome di nobiltà.