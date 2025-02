Elfkins - Missione gadget, in anteprima esclusiva il trailer italiano del film di animazione

News Cinema

Vi mostriamo in anteprima esclusiva il trailer italiano del film animato Elfkins - Missione Gadget, seguito di Elfkins - Missione Best Bakery del 2019. Tornano i piccoli gnomi che vegliano sulle attività umane... questa volta divisi in due fazioni in disaccordo! Al cinema dal 13 marzo con Plaion Pictures.

Torna la gnoma Elfie in Elfkins - Missione Gadget, il film di animazione che Plaion Pictures propone al cinema dal 13 marzo: possiamo mostrarvene in esclusiva il trailer italiano, dove si declina l'impresa della piccola eroina. Sempre più a disagio nella sua comunità di posapiano, Elfie si unisce a un'altra più intraprendente tribù di Elfkin, ma quando questi vengono catturati dagli umani, con la prospettiva che venga rivelata al mondo la loro esistenza, sarà necessario intervenire!



Elfkins - Missione gadget: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film in anteprima esclusiva - HD

Elfkins - Missione Gadget, la trama del film di animazione

Elfkins - Missione Gadget riprende alcuni dei personaggi di Elfkins - Missione Best Bakery (2019), sempre diretto dalla regista Ute von Münchow-Pohl. Secondo un'antica leggenda tedesca, gli Elfkin di Colonia sono dei piccoli gnomi che sostengono gli esseri umani nelle loro mansioni. Elfie però non si comporta troppo bene: è spericolata e desiderosa di intraprendere grandi avventure, un modo di fare molto inviso al suo clan. Trova un possibile futuro in un altro clan, non di certo amico del suo: questi altri Elfkin amano vivere alla giornata, avvalendosi di speciali gadget, che il simpatico nuovo amico Bo sa usare benissimo. Elfie assapora una nuova vita, ma un imprevisto porta la poliziotta Lansky e Polipette, il suo gatto-poliziotto (sì, esiste la qualifica), ad acciuffare degli Elfkin. Cosa potrebbe succedere se tutti gli esseri umani venissero a conoscenza della loro esistenza? Lansky vuole rivelarla, per una questione di principio. Per salvare la situazione, i due clan dovranno tornare a parlarsi. Ed Elfie sarà l'ago della bilancia!

La sceneggiatura è sempre firmata da Jan Strathmann, questa volta con la collaborazione di Constanze Behrends e Claudio Winter.