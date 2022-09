Inside Out 2 arriverà al cinema nel 2024: preparate da adesso i fazzoletti per il sequel

News Cinema

Il capolavoro animato della Pixar uscito al cinema nel 2015 avrà un seguito: Inside Out 2 arriverà nel 2024.

Quante lacrime avete versato la prima volta che avete visto Inside Out? Uscito al cinema nel 2015, il film Disney/Pixar è talmente profondo che anche la seconda o la terza volta che lo si guarda, nonostante si sappia bene cosa accade, l'impatto con la nostra sfera emotiva rimane ugualmente dirompente. La storia diretta da Pete Docter era intrisa di intelligenza, di sensibilità e di quella consapevolezza su come funziona la vita dell'essere umano, una gimcana di emozioni a volte da controllare e a volte da lasciar andare. Ora all'evento D23 di Los Angeles è stato annunciato che Inside Out, vincitore peraltro dell'Oscar come miglior film d'animazione di quell'anno, avrà un sequel.