El Paraíso: finita la lavorazione del film con Edoardo Pesce diretto da Enrico Maria Artale

E’ stato girato fra l'Italia e la Colombia El Paraíso, terza regia di Enrico Maria Artale. Le riprese sono terminate e i protagonisti del film sono Edoardo Pesce e Margarita Rosa De Francisco Baquero.

Si sono concluse le riprese del nuovo film di Enrico Maria Artale, che si intitola El Paraíso e vede protagonisti Edoardo Pesce, che abbiamo appena visto in Altrimenti ci arrabbiamo, e Margarita Rosa De Francisco Baquero, attrice, cantante e conduttrice televisiva colombiana.

Girato in sette settimane tra Roma, Fiumicino e la Colombia, El Paraíso è prodotto da Matteo Rovere e Andrea Paris per Ascent Film, e da Carla Altieri e Roberto de Paolis per Young Films con Rai Cinema. La fotografia del film è di Francesco Di Giacomo, la scenografia di Laura Boni, i costumi di Cristina La Parola, mentre del montaggio si occuperà Valeria Sapienza. Del cast di El Paraíso fanno parte anche Maria Del Rosario Barreto Escobar e Gabriel Montesi.

Chi è Enrico Maria Artale, il regista di El Paraíso?

Dopo aver diretto una serie di cortometraggi, Enrico Maria Artale ha esordito nel lungometraggio con Il terzo tempo, del 2013. Il film è stato presentato al Festival di Venezia nella sezione Orizzonti e ha vinto il Premio Pasinetti. Nel 2016 è stata la volta del documentario Saro, che si è aggiudicato il premio come miglior documentario al Torino Film Festival per poi essere candidato al David di Donatello. Artale ha firmato diversi episodi delle serie Sanctuary, Romulus e Django.

La trama di El Paraíso

Di cosa parla El Paraíso? Ecco la sinossi ufficiale del film, di cui proprio oggi è arrivata la prima immagine di scena con i protagonisti. La vedete in cima all'articolo.

Julio (Edoardo Pesce) ha quasi quarant’anni e vive ancora con sua madre nella casa che hanno in prossimità del fiume nella zona marittima di Fiumicino, vicino Roma. La madre (Margarita Rosa De Francisco Baquero), costretta a lasciare la Colombia in gioventù incinta del figlio, è una donna forte con la quale Julio ha una relazione complessa, simbiotica, profonda e morbosa. Un legame che li porta a condividere tutto, dalla passione per i balli latinoamericani al lavoro come corrieri della droga. Un legame che verrà stravolto dall’arrivo di una giovane colombiana coinvolta anche lei nel traffico.