El Conde: la prima foto del film su Augusto Pinochet diventato vampiro di Pablo Larrain per Netflix

Dopo Spencer, Pablo Larrain ha iniziato le riprese di El Conde, un film per Netflix di cui è stata appena resa nota la prima immagine. La storia è quella del famigerato dittatore cileno Augusto Pinochet, che non è morto ma è diventato vampiro.

Pablo Larrain è sicuramente uno dei registi più interessanti del cinema mondiale attuale. Dopo Spencer, arriva l'annuncio che il suo nuovo film si intitola El Conde, il conte, e che Larrain lo realizzerà per Netflix. Nella prima foto sbarcata online vediamo il protagonista, in bianco e nero.

El Conde: il vampiro Pinochet

Il dittatore al centro del film El Conde non è un despota qualsiasi, ma il famigerato generale Augusto Pinochet che nel Cile dal 1973 al 1990 è stato a capo di una feroce dittatura che ha sterminato un'intera generazione, imprigionato, torturato e ucciso studenti, democratici e oppositori del regime, sottraendone i figli e affidandoli a famiglie di militari. Una delle più atroci vicende del ventesimo secolo, per la quale Pinochet di fatto non ha mai pagato: arrestato e messo ai domiciliari, è morto nel 1990, prima del processo a suo carico.

Di questa figura sinistra, il cileno Pablo Larrain fa oggi il vampiro protagonista di El Conde. Così Netflix presenta il film: "la storia è incentrata su Augusto Pinochet che non è morto ma è diventato un vampiro che, dopo 250 anni in questo mondo, ha deciso di morire una volta per tutte, a causa dei problemi di salute derivanti dal suo disonore e da conflitti famigliari".

Il tono sarà quello della dark comedy, o commedia nera e, come ha dichiarato Larrain:

Siamo molto felici, perché Netflix è un luogo in cui registi che ammiro moltissimo hanno fatto film di incredibile valore. Con lo strumento della dark comedy vogliamo osservare, comprendere e analizzare gli eventi che sono accaduti in Cile e nel mondo negli ultimi 50 anni. Abbiamo una fiducia totale nel fatto che faremo un buon lavoro e sarà indubbiamente un'avventura, una lavorazione faticosa, ma al tempo stesso di grande ispirazione e significativa.

Il cast di El Conde è composto da Jaime Vadell, Gloria Münchmeyer, Alfredo Castro e Paula Luchsinger.