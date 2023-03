Educazione Fisica: è guerra alla Preside in una clip in anteprima esclusiva del film

News Cinema

Educazione Fisica, in uscita il 16 marzo, è il nuovo film di Stefano Cipani, che racconta il collasso dell’istituzione scolastica e la prepotenza dei genitori a partire da una sceneggiatura dei fratelli D'Innocenzo. Ve ne mostriamo una clip in anteprima esclusiva.

La palestra di una scuola è il campo di battaglia in cui quattro genitori sfidano la preside in una clip di Educazione Fisica che oggi vi facciamo vedere in anteprima esclusiva. A lottare verbalmente, a colpi di parole che fanno male e sguardi di odio, sono Claudio Santamaria e Giovanna Mezzogiorno, entrambi alle prese con un ruolo per loro insolito. Santamaria è aggressivo, prepotente e anche un po’ misogino, mentre la Mezzogiorno ostenta una fiducia in sé che in realtà non possiede ma è solida nelle sue convinzioni e intenzioni.

Va avanti così il film di Stefano Cipani, in un crescendo che diventa sempre più drammatico e nel quale, come diceva Plauto, homo homini lupus, che significa che l'uomo è lupo per l'uomo.

Insieme a Sergio Rubini e ad Angela Finocchiaro e Raffaella Rea, Claudio Santamaria si trova ad affrontare una delle sfide attoriali più impegnative che ci siano: recitare per un'ora e mezzo o giù di lì in un unico luogo (qui la palestra della scuola). Il suo personaggio, Franco, è, almeno nella prima parte di Educazione Fisica, la perfetta incarnazione del contemporaneo maschio alfa, che ostenta la sua ricchezza, che alza la voce quando non dovrebbe, che crede di poter comprare ogni cosa con il denaro e che spera che il figlio, che non vediamo mai, diventi come lui. E invece il ragazzo si macchia di una colpa orribile, insieme ai figli degli altri personaggi, e allora scatta l'istinto di protezione e il tentativo di mistificazione della realtà.

Critica del sistema scolastico e dell'educazione dei ragazzi, Educazione Fisica è tratto dall'opera teatrale di Giorgio Scianna "La Palestra", che è stata trasformata in una sceneggiatura niente meno che da Fabio e Damiano D'Innocenzo. Proprio come in Favolacce, i fratelli prodigio del cinema italiano si concentrano sulle crepe dell'istituzione familiare italiana e sulla genitorialità. Per di più, qui non si salvano nemmeno i ragazzi e certa brava gente con il posto fisso, una casetta e un grazioso cagnolino.

