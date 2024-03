Eddington di Ari Aster, primo sguardo al look da sceriffo di Joaquin Phoenix: gli scatti dal set

News Cinema

Gli scatti trapelati dal set di Eddington permettono di dare una sbirciatina al peculiare look di Joaquin Phoenix nel nuovo film di Ari Aster. Il regista di Midsommar ha reclutato nel cast del moderno western anche Emma Stone e Pedro Pascal.

Joaquin Phoenix sfoggia una mise che non passa inosservata, nelle foto che arrivano direttamente dal set di Eddington. Le riprese dell'ultima fatica di Ari Aster sono attualmente in corso in Nuovo Messico e il film, un western moderno ambientato durante la pandemia, vanta la presenza nel cast di Emma Stone e Pedro Pascal.

Il volto di Joker, che per Aster ha già recitato nel divisivo Beau ha paura, interpreta lo sceriffo corrotto della cittadina di Eddington. Nelle immagini, infatti, indossa abiti riconoscibili e 'classici' per chi svolge questo mestiere. Jeans con cinturone, camicia bianca con distintivo sul petto e ampio cappello. Joe, questo è il suo nome, è sposato con Louise (Emma Stone). La donna ha tuttavia una relazione extraconiugale con il sindaco (Pedro Pascal). Completano il cast Micheal Ward, Luke Grimes, Clifton Collins Jr. e Deirdre O'Connell.

Eddington, di cosa parla il nuovo film di Ari Aster con Joaquin Phoenix

Dopo fortunate incursioni nel genere horror - con Hereditary (2018) e Midsommar (2019) - Ari Aster cambia registro. Eddington, come confermato dal regista, è un western dall'impianto corale ambientato nel difficile periodo del COVID.

La pellicola, secondo le prime indiscrezioni non ufficiali, racconta di una coppia che guida alla volta di Los Angeles. La loro auto rimane senza benzina appena fuori dalla piccola città in New Mexico che dà il titolo al film. I due decidono di raggiungere il centro per chiedere aiuto e vengono accolti molto calorosamente dalla gente del posto. Al calare della notte, tuttavia, la pittoresca cittadina si trasforma presto in un incubo.

Alla produzione c'è la fedele A24, che sostiene Ari Aster sin dal suo debutto. A quanto pare, la sceneggiatura di Eddington era in cantiere già da un bel po'. "Per circa cinque anni ho cercato di girare quella commedia dark-western-noir - ha svelato tempo fa Aster a Reddit - Non sarà il mio prossimo film, comunque, anche se ho ancora una gran voglia di farlo". Ebbene, il momento propizio è giunto e le aspettative sono alle stelle. Restiamo in attesa di saperne di più sulla data di uscita.