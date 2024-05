Ecco i 5 live-action Disney più attesi dai fan: tutto quello che c'è da sapere!

News Cinema

Disney è al lavoro su diversi live-action e remake dei suoi classici. Eccone 5 che sono tra i più attesi dai fan! Vediamo insieme tutto quello che c'è da sapere!

Negli ultimi anni Disney si è impegnata a rispolverare alcuni dei suoi grandi classici, riproponendoli al pubblico in una nuova veste. Così, nel giro di pochi anni sono arrivati in sala (e su Disney +) i remake live-action di Alice in Wonderland, Cenerentola, de Il Libro della Giungla, La Bella e La Bestia, Il re leone, Aladdin, Mulan, Dumbo, La Sirenetta, Pinocchio, Peter Pan e Lilli e il Vagabondo, solo per citarne qualcuno. Ma, non possiamo certo La Carica dei 101 - Questa volta la magia è vera e La Carica dei 102 - Un nuovo colpo di coda, con un'indimenticabile Glenn Close nel ruolo della perfida e stilosa Crudelia DeMon e il prequel a lei dedicato con Emma Stone, Cruella, di cui è stato annunciato anche un sequel. Insomma, la Disney ha sfoderato tutti i possibili. Di tutti quelli citati, alcuni si sono rivelati un successo al botteghino e hanno permesso ai nostalgici del mondo ideato da Walt Disney di riscoprire la magia dei classici, attirando al contempo le nuove generazioni, grazie anche al merchandising che ha riempito gli scaffali dei negozi. Intenzionata ancora a sfruttare l'effetto nostalgia dei suoi maggiori capolavori, Disney non si è certo fermata e nei prossimi anni arriveranno al cinema altri remake: vediamo insieme quali sono i 5 live-action più attesi dai fan!

1- Mufasa: Il re Leone

Dopo il successo del classico animato nel 1994 e del live-action del 2019, Disney ha deciso di dare il via a Mufasa: Il re leone, prequel/sequel de Il Re Leone incentrato sulla figura di Mufasa. Diretto da Barry Jenkins, la pellicola arriverà in sala il 19 dicembre 2024, dopo diversi rimandi. La pellicola racconterà l'origin story di Mufasa, che nella versione di Jenkins è un cucciolo orfano e privo di sangue reale. Mufasa percorrerà un cammino che lo porterà a diventare il prossimo Re delle Terre del Branco. Come si evince dal trailer, la storia di Mufasa viene raccontata dal babbuino Rafiki alla piccola principessa Kiara, figlia di Re Simba e della Regina Nala e, come ha spiegato Jenkins, il film "esiste in linee temporali parallele". Infatti, mentre Mufasa esplora il suo destino e le sfide che lo porteranno a diventare Re, contemporaneamente nel presente assistiamo all'ascesa al potere di Simba e alla costruzione del suo regno e alla nascita della piccola Kiara. Nel cast di voci originali abbiamo ci sarà Aaron Pierre nel ruolo di Mufasa, Kelvin Harrison Jr sarà Taka, un principe leone che accoglie Mufasa nel suo branco come un fratello e che diventerà il suo più grande rivale, prendendo il nome di Scar. Tiffany Boone sarà Sarabi, la futura compagna di Mufasa madre di Simba.

2 - Biancaneve

Dopo Cenerentola, La Bella e La Bestia, Mulan e La Sirenetta, anche un'altra principessa è pronta a prendere vita in un remake live-action Disney. Stiamo parlando di Biancaneve, apparsa nell'omonimo classico animato del 1937. A interpretare la protagonista c'è Rachel Zegler (Hunger Games: la ballata dell'usignolo e del serpente) e la scelta di far interpretare a un'attrice latina un personaggio la cui caratteristica principale era la pelle bianca come la neve ha scatenato non poche polemiche. Le critiche sono aumentate dopo la condivisione della prima immagine ufficiale del film, per l'aspetto dei 7 nani, inizialmente indicati come "sette creature magiche". Inoltre, stando ad altre indiscrezioni fornite dall'insider Daniel Ritchman, sembra che la nuova Biancaneve sarà più indipendente e poco interessata a trovare il vero amore. Infatti, il ruolo del principe azzurro è stato sostituito da un personaggio chiamato Jonathan, capo di una squadra di banditi. E, anche la mela avvelenata potrebbe non avere un ruolo così chiave nella storia...Date tutte queste premesse i fan sono curiosi di sapere come cambierà la storia e di vedere lo scontro tra Biancaneve e la regina Cattiva, interpretata dalla magnetica Gal Gadot. Precedentemente atteso per il 22 marzo 2024 il lungometraggio debutterà, invece, nelle sale il 21 marzo 2025.

3 - Oceania

Altro live-action, altre polemiche: questa volta perché il classico da cui sarebbe tratto il film con attori in carne e ossa non è ancora entrato a buon diritto nella rosa dei cult Disney. Infatti, Oceania è arrivato in sala nel 2016 ed è da poco stato annunciato che, a novembre 2024, arriverà in sala il suo sequel, Oceania 2. Perciò, i fan si sono domandati se fosse davvero necessario sfruttare la popolarità del film sulla principessa Vaiana per un film live-action così presto. Per il remake, che non vedrà il coinvolgimento dei registi del film animato, ci sarà Dwayne Johnson nel ruolo del semidio Maui: l'attore è già doppiatore del personaggio nella versione originale del film d'animazione e sarà anche produttore della pellicola. Al contrario, Auli'i Cravalho, voce originale di Vaiana, figurerà solo come produttrice. La pellicola era inizialmente attesa in sala per il 2025, ma l'arrivo del sequel ha fatto slittare la data dell'inizio delle riprese e il live-action di Oceania non arriverà al cinema prima del 2026.

4 - Lilo & Stitch

Tra i prossimi live-action Disney in arrivo, uno dei più attesi è certamente quello di Lilo &Stitch: la storia della tenera amicizia tra una bambina orfana dei suoi genitori e un alieno blu ha conquistato i cuori dei fan con il cartoon, arrivato al cinema nel 2002, e tornerà a emozionare i fan con un remake di cui sono in corso le riprese alle Hawaii. Diretto da Dean Fleischer Camp (Marcell The Shell with Shoes On) e co-diretto da Chris Sanders, il film vede protagonista la giovane Maia Kealoha nel ruolo di Lilo. Altri membri del cast sono Billy Magnussen, Sydney Agudong, Billy Magnussen e Zack Galifianakis. L'alieno blu verrà ricreato in post-produzione grazie alla CGI e dalle prime foto emerse dal set sembra molto fedele all'originale. Mentre i precedenti live-action avranno un passaggio in sala, prima di approdare sulla piattaforma di Disney +, Lilo & Stitch avrà un'uscita prettamente in streaming. Le riprese hanno subito diversi ritardi a causa dello sciopero dei sindacati SAG-AFTRA e solo prima di Natale la produzione è ripartita, consentendo l'avvio dei lavori.

5 - Hercules

Ultimo, ma non meno importante della nostra lista: Hercules è forse tra i live-action più attesi dai fan Disney, ma anche quello di cui, per il momento, si hanno meno informazioni. La pellicola è stata annunciata da qualche anno e a produrla dovrebbero essere i fratelli Anthony e Joe Russo (Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame). Ma il progetto dedicato all'eroe dell'Olimpo e alle sue lotte contro i mostri inviati da Ade sembra essere ancora in una fase di stallo. A inizio maggio, infatti, i fratelli Russo hanno dichiarato che la sceneggiatura del film non è ancora pronta e sembra che il regista scelto, Guy Ritchie, abbia deciso di abbandonare la nave prima ancora di vederla salpare. Ancora incerti sono anche i ruoli dei protagonisti: i rumors più recenti vedono Dua Lipa in pole position per il ruolo di Megara e Austin Butler per quello di Hercules. Perciò, nonostante si tratti di un remake di un classico molto apprezzato, al momento, i fan di Hercules dovranno attendere ancora molto per un aggiornamento positivo sulla pellicola.