Eagle Pictures presenta a Ciné 2021 i suoi film in arrivo al cinema nei prossimi mesi

Mauro Donzelli di 22 luglio 2021

Ancora più bello, sequel di Sul più bello, Top Gun: Maverick e House of Gucci, sono tra le novità in arrivo al cinema per Eagle Pictures che ha appena presentato il suo nuovo listino in occasione di Ciné - Giornate di Cinema di Riccione.