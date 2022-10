Eagle Pictures distribuirà in Italia i film di Sony dal 2023

News Cinema

I film della Sony dal 2023 in Italia non verranno distribuiti più dalla Warner ma dalla Eagle Pictures di Tarak Ben Ammar che ha anche annunciato una collaborazione con la major a più ampio livello.

Novità importante nel mondo dell'industria cinematografica italiana. Eagle Pictures ha infatti siglato un accordo con Sony Pictures Entertainment per la distribuzione dei film Sony in Italia a partire dall’anno 2023. Finisce dunque l'accordo con cui i titoli della major erano proposti in Italia dalla Warner Bros, da poco acquisita dal gruppo Discovery.

Un accordo non isolato, però, visto che rientra in un disegno strategico più ampio di internazionalizzazione della Eagle voluta dal suo principale azionista, Tarak Ben Ammar, che afferma: “L’accordo con Sony rappresenta un importante passo verso il consolidamento della società tra i grandi players del settore come Disney, Universal e Warner Bros Italia. Eagle Pictures nel secondo quarter 2022 è stato il primo tra i distributori in Italia al pari delle grandi major e ha distribuito in Italia film campioni di incassi come i recenti House of Gucci e Top Gun: Maverick. Ma il deal con Sony non si limita solo alla distribuzione: Produrremo insieme 5 film italiani e europei che grazie alla capillarità di Sony all’estero potranno essere veicolati in tutto il mondo. Sul fronte della produzione internazionale abbiamo già all’attivo due film: Il Talento di Mr Crocodile con Javier Barden, che già è a quota 51 milioni di incassi nel mondo, e proprio in questi giorni sono iniziate in Italia le riprese di Equilizer 3 con Denzel Washington".

Pochi giorni fa era stato annunciato che Dampyr, appena uscito nelle sale italiane con un primo fine settimana sotto le attese, sarà distribuito nel mondo da Sony.