La stranezza è primo al boxoffice del weekend, miglior esordio italiano dell'anno

La stranezza con Toni Servillo e Ficarra & Picone parte in vetta al botteghino italiano del weekend con numeri confortanti, lo seguono Black Adam con Dwayne Johnson e Amsterdam di David O. Russell.

Appena uscito, è La stranezza di Roberto Andò ad aggiudicarsi la vetta del boxoffice italiano del weekend, registrando 1.106.300 euro in quattro giorni e risultando così il miglior esordio italiano dell'anno: ha intrigato il viaggio di Pirandello (Toni Servillo) in Sicilia alla vigilia della scrittura di "Sei personaggi in cerca d'autore", quando incontra due addetti alle pompe funebri (Ficarra & Picone), col pallino del teatro. Realtà e finzione si fondono, in un particolare discorso sulla rappresentazione e sul rapporto dell'arte con la vita.

Viene quindi scalzato al secondo posto il cinecomic Black Adam con Dwayne Johnson, nelle intenzioni punto di svolta del DC Extended Universe al cinema: questa settimana ha incassato altri 949.400 euro, per un totale italiano di 3.349.000. Nel mondo il film di Jaume Collet-Serra viaggia sui 250.139.000 dollari, perdendo il 59% sul mercato Usa rispetto alla scorsa settimana: riuscirà a recuperare i 200 milioni di budget?

Entra in terza posizione il corale Amsterdam di David O. Russell, con Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Anya Taylor-Joy, Robert De Niro, Rami Malek, Michael Shannon, Chris Rock, Zoe Saldana e Taylor Swift: lo schieramento di divi per questo quasi-giallo ambientato negli anni Trenta ha attirato pubblico per 345.600 euro, nei primi quattro giorni di programmazione. Nel mondo ha incassato finora 24 milioni di dollari (su 80 di costo).