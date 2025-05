E.T. L'extraterrestre amava la mamma di Elliot? L'attrice Dee Wallace si oppose all'idea

News Cinema

Secondo l'attrice Dee Wallace, interprete della mamma di Elliot in E.T. L'extraterrestre, in un primo momento l'alieno avrebbe dovuto avere una cotta evidente per lei. Ma davanti a una scena un po' troppo... inquietante, convinse Steven Spielberg che forse era il caso di evitare questo risvolto in un film per famiglie.

E. T. L'extraterrestre, oltre a essere un capolavoro della storia del cinema, è anche uno dei film per famiglie per eccellenza: ospite del podcast "Still Here Hollywood", l'attrice Dee Wallace, che nel film interpretava la mamma di Elliot, ha rivelato che Steven Spielberg aveva impostato una piccola sottotrama che vedeva l'alieno infatuato di Mary. Se la cosa non è tanto evidente nell'opera finita, ciò si deve proprio all'opposizione dell'attrice, quando ebbe la sensazione che la trovata stesse diventando un po' troppo inquietante...

E. T. L'extraterrestre innamorato di Mary, la mamma di Elliot

Stupito e incantato dal mondo umano, E.T. L'extraterrestre era particolarmente rapito dalla bellezza di Mary, la mamma del protagonista Elliot, portata sullo schermo da Dee Wallace. Secondo quest'ultima nel film sono rimasti brevissimi accenni all'idea, ma Steven Spielberg in origine aveva piani più chiari sulla questione, solo che lei trovò alquanto disturbante l'idea, specialmente quando avrebbe introdotto un elemento sessuale in un lungometraggio pensato per l'infanzia, sull'infanzia. Fece presenti i suoi dubbi e alla fine fu ascoltata. Ma quale fu in particolare la sequenza che avrebbe reso più esplicita la bizzarra infatuazione?

C'era un'intera sottotrama in E. T., dove E. T. aveva una cotta per Mary. È rimasto qualcosa qui e lì. C'era una scena in cui lui veniva ad appoggiare i confetti sul mio comodino, mentre dormivo. Spielberg voleva che il lenzuolo fosse un po' più basso di quanto io avrei preferito, non mi sentivo a mio agio. Gli feci notare che questo era un film per famiglie. Per me E. T. era puro, pensavo che il film dovesse riflettere questa cosa. Mi rivolsi a Melissa Mathison e Kathleen Kennedy [rispettivamente sceneggiatrice e produttrice del film, ndr], trovammo un compromesso e il lenzuolo si fermò alle mie scapole, così mi sentii più a mio agio.